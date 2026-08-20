La Unidad de Búsqueda inició la cuarta fase forense en Granada, Antioquia

Granada- Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas inició la cuarta intervención en el cementerio del municipio de Granada en el Oriente de Antioquia. Recordemos que las tres anteriores se hicieron entre el 2022 y el 2026. En ese momento ubicaron seis cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares.

En esta nueva etapa, la intención de la UBPD es intervenir 22 bóvedas y 3 osarios privados con cuerpos que contienen cuerpos sin identificar y que posiblemente podrían ser de personas reportadas como desaparecidas en medio del conflicto entre los años 2001 y 2007 en las poblaciones de Granada, San Carlos, Cocorná, Guatapé y San Luis.

“A diferencia de las tres intervenciones que se desarrollaron entre 2022 y 2025 en el cementerio de Granada, las cuales respondieron a casos puntuales de búsqueda, en esta ocasión la Unidad de Búsqueda adelantará una acción humanitaria integral que comprende la recepción de solicitudes de búsqueda y la toma de muestras de ADN”, explicó la entidad en un comunicado.

Agrega que la intención es intervenir 25 puntos de interés forense en esta nueva etapa, en la cual esperan recuperar igual número de cuerpos. Ya tienen una identidad orientada.

Finalmente, se recuerda que en el Oriente de Antioquia existe un reporte de 2.951 personas desaparecidas en 21 municipios.