“La cultura también necesita ser reconstruida”: sector cultural envía carta a Mincultura

El sector cultural colombiano dirigió una manifestación pública a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Andrea Holguín Moreno, en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa el país. En la comunicación, artistas, gestores, artesanos, docentes y trabajadores de museos, bibliotecas y espacios culturales señalaron que, si bien la prioridad es salvar vidas y garantizar necesidades básicas, la cultura debe incluirse en la atención de lo urgente como sostén anímico y económico.

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En el documento, el gremio enfatizó la importancia del arte en momentos de crisis asegurando que las personas “necesitan volver a encontrarse, necesitan elaborar las pérdidas, necesitan recuperar vínculos, necesitan espacios donde puedan hablar, crear, recordar, imaginar y recuperar el tejido comunitario”. Asimismo, recordaron que miles de familias viven de esta actividad y han perdido sus medios de subsistencia.

Por estas razones, hicieron un llamado formal para implementar un Plan Nacional de Emergencia Cultural estructurado en cuatro medidas concretas:

Un Registro Nacional de Afectaciones del Sector Cultural: La creación de un censo territorial para identificar trabajadores afectados con enfoque de género y diversidades, organizaciones con procesos interrumpidos, espacios culturales dañados, herramientas u obras perdidas, así como archivos documentales y sonoros en riesgo. Una Línea Especial de Estímulos: La apertura de convocatorias con recursos destinados a reactivar procesos comunitarios, recuperar talleres, reponer instrumentos, apoyar económicamente a quienes perdieron sus ingresos y reactivar la economía local. Solicitaron que esta línea cuente con criterios diferenciales, enfoque de género, procedimientos simplificados y acompañamiento técnico para zonas con barreras históricas de acceso. La creación de Brigadas Culturales de Emergencia: La conformación de equipos territoriales integrados por artistas, formadores, bibliotecarios y mediadores para realizar actividades en albergues, espacios de creación para niños y jóvenes, procesos de memoria y rescate de archivos. El sector enfatizó que los participantes de estas brigadas “deben ser reconocidos y remunerados de acuerdo con su experiencia y trayectoria”. Un Fondo de Emergencia para el Patrimonio, los Archivos y los Espacios Culturales: La destinación de recursos extraordinarios en el marco de la Emergencia Económica declarada por el Gobierno nacional para financiar la infraestructura cultural, las brigadas y la línea de estímulos. Al respecto, el gremio aclaró que “esta política debe comprender el patrimonio en un sentido amplio”, pues no todo lo que una comunidad necesita recuperar está en listas oficiales de bienes de interés cultural.

En el tramo final de la misiva, los firmantes manifestaron su disposición para articularse con el Estado y sumarse a las labores de reconstrucción. “Somos trabajadores. Somos parte de la economía del país. Somos parte del tejido social. Y somos también parte de la capacidad de una sociedad para imaginar su propia reconstrucción”, concluye el comunicado firmado por la ciudadanía y las organizaciones del sector a nivel nacional.