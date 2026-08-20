Investigan ataque armado en El Poblado que deja una persona muerta y dos heridos

Medellín

La policía sigue tratando de ubicar a dos hombres que se movilizaban en moto y que realizaron un ataque sicarial en el sur de Medellín que inicialmente dejó tres personas heridas.

Según el reporte del general Henery Bello, comandante de la Policía Metropolitana, dos hombres vestidos de negro y desde una moto llegaron a una zona del barrio Los Naranjos de El Poblado y dispararon contra un hombre que estaba en el lugar, a quien le propinaron varios impactos de bala.

“Posteriormente, esta persona, cuando recibe asistencia médica, fallece. En ese daño colateral hay una ciudadana de nacionalidad extranjera que recibe un impacto de arma de fuego en ese daño colateral, y también un ciudadano resultó afectado con un impacto en región abdominal. Estas 2 personas no tenían nada que ver con este hecho”, reportó el oficial.

El general también manifestó que la moto en la que huyeron los sicarios fue hallada varias horas después gracias al seguimiento por las cámaras de seguridad de la ciudad. Por ahora se avanza en la identificación de los dos responsables.