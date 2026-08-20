Instalan Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana para mejorar la movilidad en Cartagena

Con el propósito de fortalecer el diálogo entre la ciudadanía y las entidades responsables de la gestión del tránsito y el transporte, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT, llevó a cabo la primera sesión formal de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana de Cartagena, un espacio creado para promover la participación ciudadana y la construcción conjunta de soluciones frente a las necesidades de movilidad de la ciudad.

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Esta Comisión tiene como principal objetivo servir de puente entre la comunidad y la institucionalidad, permitiendo que los ciudadanos puedan plantear las situaciones y problemáticas que afectan la movilidad en sus sectores, así como formular propuestas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del tránsito y el transporte en Cartagena.

Más que un escenario para la presentación de quejas, la Comisión busca promover un ejercicio de diálogo, concertación y construcción de acuerdos, en el que la ciudadanía pueda aportar desde su experiencia y conocimiento de las necesidades de la ciudad, mientras que la Administración Distrital y las entidades competentes puedan presentar alternativas de solución, brindar explicaciones y responder institucionalmente a las inquietudes planteadas.

Uno de los componentes fundamentales de este espacio está relacionado con el fortalecimiento de la relación entre los agentes de tránsito y la ciudadanía. La Comisión permite generar un acercamiento administrativo e institucional que contribuya a comprender las funciones que cumplen los agentes, identificar oportunidades de mejora y promover el ejercicio adecuado de sus responsabilidades en beneficio de la seguridad vial y la movilidad de todos los cartageneros.

La creación de este espacio tiene su fundamento en la Ley 1310 de 2009, normativa que regula aspectos relacionados con los agentes de tránsito y transporte y contempla mecanismos de participación social alrededor de su actividad. En Cartagena, este mandato fue desarrollado mediante un acuerdo adoptado en 2021, dando paso a la conformación de la Comisión.

La sesión realizada contó con la participación de representantes de la Administración Distrital, agentes de tránsito, el Concejo Distrital, Juntas de Acción Comunal y el Consejo Territorial de Planeación - CTP, un momento significativo para la ciudad, al constituirse en la primera instauración y sesión formal de la Comisión, materializando un compromiso institucional con la participación ciudadana y con la generación de espacios permanentes de diálogo alrededor de la movilidad.

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se destaca la importancia de este mecanismo como una herramienta para escuchar a la ciudadanía, conocer de primera mano las realidades que se presentan en las vías y avanzar, de manera articulada, en alternativas que permitan mejorar las condiciones de tránsito y transporte de Cartagena.