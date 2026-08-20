Hombre de 69 años señalado de agredir sexualmente a una menor en Arroyohondo- Bolívar

El procedimiento fue realizado por unidades de Investigación Criminal e Infancia y Adolescencia de la Policía de Bolívar en Hato Viejo. El hombre era requerido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un adulto mayor de 69 años fue capturado por la Policía Nacional en vía pública de Hato Viejo, jurisdicción del municipio de Arroyohondo, Bolívar, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con una investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad.

El procedimiento fue adelantado por personal de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con unidades de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Bolívar, quienes hicieron efectiva la orden de captura que pesaba contra el señalado.

De acuerdo con la información conocida dentro del proceso investigativo, el hombre sería familiar de la víctima y, presuntamente, habría aprovechado esa cercanía y un momento en el que la menor se encontraba sola para agredirla sexualmente.

Las autoridades precisaron que contra el capturado figuraba la orden de captura número 0008, expedida el 13 de agosto de 2026 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arroyohondo, por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado.

“Nuestra prioridad es la protección integral de nuestros menores. Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para que cualquier conducta que atente contra su integridad sea investigada y puesta en conocimiento de la justicia.” Dijo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Invitamos a las familias a denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo o abuso”, señaló el oficial.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

La Policía Nacional reiteró que la protección de los niños, niñas y adolescentes requiere del acompañamiento permanente de las familias y la comunidad, especialmente frente a señales que puedan advertir situaciones de violencia o vulneración de sus derechos.

El capturado permanece a disposición de la autoridad competente, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial. Entretanto, las autoridades avanzan en el proceso bajo las garantías legales correspondientes y preservando la identidad y los derechos de la menor víctima.