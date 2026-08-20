En Cartagena policía reporta seis capturas por diferentes delitos

La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas de fuego continúa dando resultados en Cartagena y su área metropolitana. En las últimas horas, seis personas fueron capturadas en diferentes procedimientos realizados en Olaya Herrera, Torices, Santa Ana,

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La rápida reacción de los uniformados, apoyada en la información suministrada por la ciudadanía y los constantes patrullajes, permitió detectar a los presuntos responsables portando armas de fuego.

En Olaya Herrera fueron capturados ‘El Peine’ y ‘Ariel’, de 39 y 43 años, respectivamente, a quienes les fueron incautadas dos armas de fuego de fabricación artesanal y dos cartuchos calibre 9 milímetros.

En Torices fue capturado ‘Migue’, de 33 años, quien portaba un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho. Por otra parte, en los corregimientos de Santa Ana y Pasacaballos fueron capturados ‘Mañe’ y ‘Olier’, de 30 y 40 años, respectivamente, a quienes se les incautaron armas de fuego de fabricación artesanal y munición calibre 9 milímetros.

Finalmente, en el municipio de Santa Rosa fue capturado

‘El Padi’, de 32 años, quien portaba un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho calibre 9 milímetros.

Los capturados y las armas incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que 517 personas han sido capturadas y 439 armas de fuego han sido incautadas durante la ofensiva contra este delito.

“Cada arma de fuego que logramos sacar de las calles es una amenaza menos para nuestros ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo los controles y la presencia policial en los sectores priorizados para evitar que estas armas sean utilizadas en hechos delictivos”, manifestó el oficial

.La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar suministrando información que permita prevenir delitos y ubicar a quienes portan armas de fuego de manera ilegal, a través de la línea 123 y los canales institucionales.