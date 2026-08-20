El Teatro Adolfo Mejía será sede de un show solidario este domingo a favor del Chocó

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) abre este domingo, 23 de agosto, las puertas del Teatro Adolfo Mejía para la realización de la Varieté Solidaria por el Chocó, un espectáculo artístico y familiar que se desarrollará desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

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La jornada combina expresiones de música, circo, teatro y danza en un ciclo de entretenimiento para todos los públicos. El ingreso al evento es gratuito, con el único requisito de entregar una donación en la entrada del escenario patrimonial. Los aportes recopilados estarán destinados a apoyar a colectivos y entidades culturales priorizadas en el Chocó, sumando esfuerzos con la Red Nacional de Teatros Públicos, colectivos allegados al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y liderazgos artísticos nacionales como la Maestra Nidia Góngora.

La directora general del IPCC, Shirley Tuñón, agradeció el respaldo de las organizaciones aliadas expresando que: “Esta alianza entre el sector público, la producción independiente y los creadores demuestra la capacidad del arte para responder con prontitud ante las necesidades del país. El Teatro Adolfo Mejía abre sus puertas no solo como escenario patrimonial, sino como un centro de acopio, solidaridad y apoyo fraterno hacia los procesos culturales que hoy requieren nuestra ayuda”.

La realización de esta actividad es posible gracias a una alianza estratégica entre cinco actores fundamentales: la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), el Teatro Adolfo Mejía, la compañía circense Circo Caribe —con trayectoria en Cali, Manizales y radicada en la ciudad hace más de una década— y la empresa Tres Cuerdas como patrocinador a cargo de la producción, en articulación con la Red Nacional de Teatros Públicos.

La nómina de artistas que donará su talento en escena incluye las presentaciones de Circo Caribe, Tres Cuerdas, Charanga Joven, Freeday Band, Tambores de Cabildo, 105 Ciudad Heroica, Apsara, Delly Delanois, Boom Latino, Simón Olano, y la participación de Funkcho, Reymon y Caribefunk.