“Si un país como Colombia sale de la CPI sería mortal para la Corte”: abogado Kai Ambos

Esta semana la noticia internacional que ha sacudido el mundo es el cruce entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) luego de que el país norteamericano decidiera incluir en la Lista OFAC (Lista Clinton) a la presidenta de esa entidad, Tomoko Akane y, además, al abogado de la Fiscalía de la misma, Abdoulaye Seye.

Sin embargo, en materia nacional también sacudió la agenda lo revelado por el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, en donde mencionó que Colombia saldría de la CPI y, además, abandonaría el Estatuto de Roma.

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Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló Kai Ambos, abogado de la Corte Penal Internacional (CPI), quien se refirió a la coyuntura.

Posible salida de Colombia de la Corte Penal Internacional

Dentro del diálogo, Ambos describió lo que significaría para la misma CPI el hecho de que Colombia saliera de esa entidad y, entre otras cosas, la calificó como un desastre.

“Es una situación en donde una salida de países como Colombia, como Venezuela, como Perú y como Chile, tal vez, va a ser un desastre para la Corte”, mencionó el abogado.

Incluso, aseguró que sería tan grave el caso que “es casi peor que las sanciones contra las personas, porque sobre todo América Latina ha sido en la historia de la Corte el continente más importante”.

Y, así, enfatizó: “Cuando creamos esta Corte y también ahora, en este mismo momento, saben que tenemos muchos jueces latinoamericanos, tenemos una jueza mexicana, por ejemplo, muchos colegas que trabajan en la CPI de América Latina. Entonces esto sería un desastre. Si un país como Colombia sale de la Corte, sería mortal”, aseveró.

Presión de Estados Unidos a la CPI

Por otro lado, en la conversación, el abogado ambos explicó que lo que acontece actualmente entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional es crítico.

“La situación es dramática en ese momento, es preocupante”, resaltó.

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De esta forma, explicó que para defenderse de esa presión encabezada por el Gobierno de Donald Trump “lo único que se puede esperar, y que se está haciendo, es que la Asamblea de Estados Partes haga comunicaciones, pero también debe un bloque, como la Unión Europea, pedir y tratar de hablar con estados como Colombia, como Perú y otros que ahora tienen gobiernos que son muy aliados con ese gobierno de Trump, y que tal vez van también a renunciar su pertenencia a la CPI, y convencerlos de que esta Corte Penal Internacional es un proyecto muy importante contra la impunidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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