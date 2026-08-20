Derechos humanos e inteligencia artificial, Unicartagena es sede de congreso internacional

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, en alianza con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), realizará el I Congreso Internacional de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial: “Desafíos pendientes en torno al ser humano”, un espacio académico que busca abrir un escenario de aprendizaje y reflexión sobre un debate altamente relevante en el contexto actual.

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En el Congreso se analizará desde una perspectiva interdisciplinaria los desafíos jurídicos, éticos, sociales y tecnológicos que surgen del avance de la inteligencia artificial y su impacto en la garantía de los derechos humanos.

Unicartagena será la institución anfitriona de esta iniciativa que reunirá a expertos de países como España, Colombia, México, Costa Rica, Chile y Argentina, consolidando un diálogo internacional en torno a la protección de la dignidad humana en contextos mediados por tecnologías emergentes. El evento contará con conferencias magistrales, ponencias internacionales, mesas de diálogo y foros de debate que enriquecerán la discusión desde múltiples enfoques.

La agenda académica abordará temas como los derechos digitales, los neuro derechos, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas jurídicos, el cibercrimen, y los desafíos en los mercados económicos y fiscales derivados del uso de nuevas tecnologías.

Con este espacio la Universidad de Cartagena continúa posicionándose como referente en la generación de conocimiento, la internacionalización y la promoción de escenarios académicos que contribuyan a la construcción de una sociedad más crítica e informada frente a los desafíos que presenta el contexto.