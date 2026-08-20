Construcción del nuevo hospital de Pasacaballos iniciará en noviembre: Dumek Turbay

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, dialogando con la comunidad de Pasacaballos. // Alcaldía de Cartagena

En una nueva jornada de seguimiento a los compromisos asumidos con la comunidad de Pasacaballos, el alcalde Dumek Turbay regresó al corregimiento para evaluar los avances de los acuerdos establecidos y entregar información de primera mano sobre los proyectos que impactarán directamente la calidad de vida de sus habitantes.

Entre revisiones de avances del nuevo colegio de Pasacaballos, fortalecimiento de la gestión del Riesgo de Desastres, ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado a zonas en el corregimiento que no cuentan con el servicio, entre otras, uno de los anuncios que mayor expectativa generó durante el encuentro fue el relacionado con el nuevo hospital de Pasacaballos.

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El alcalde Dumek Turbay ratificó la voluntad del Distrito para con este proyecto, “el cual se ha convertido en una de las principales prioridades de la comunidad y de la Administración Distrital”, y anunció que a mediados de noviembre se inicia la construcción; con una proyección de ser entregada la obra en noviembre de 2027.

“Yo no me voy de la Alcaldía sin entregar el nuevo hospital de Pasacaballos. Hay buenos temas, buenos acuerdos, hay mejores temas que otros, pero todos están andando. Lo mejor es que podemos hablar, brindar información y la mayor posible, y el hospital está dentro de los temas con prioridad para la comunidad y también para la administración”, señaló el alcalde Turbay.

El alcalde Dumek Turbay confirmó que, de acuerdo con el avance de los trámites correspondientes, la construcción del nuevo hospital se inicia a mediados de noviembre, una vez se surtan los procedimientos administrativos necesarios tras la eventual aprobación del proyecto de acuerdo en el Concejo, el cual garantiza los recursos necesarios para la obra.

Y la estimación es que el nuevo hospital sea entregado en un año después de arrancar las obras, en noviembre de 2027.

La afirmación fue recibida con satisfacción por los habitantes del corregimiento, quienes durante años han reclamado mejores condiciones para la atención en salud y han puesto la construcción de un nuevo centro hospitalario entre sus principales necesidades.

El proyecto será aprobado este martes en el Concejo

Durante la jornada, el presidente del Concejo Distrital, Hernando Piña, junto con otros cabildantes, confirmó que el proyecto de modificación del capítulo de inversiones de recursos de regalías en el Plan de Desarrollo, relacionado con el nuevo hospital de Pasacaballos, será aprobado este martes en su segundo debate, paso fundamental para que el Distrito dé vía libre al proceso para licitar la construcción.

El Proyecto de Acuerdo 117 de 2026, iniciativa que busca modificar el Capítulo de Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo 2024-2027 para incorporar la construcción y dotación del nuevo Hospital de Pasacaballos, avanza en el Concejo Distrital.

La primera audiencia pública fue realizada el 30 de julio y el segundo debate para la aprobación del proyecto en el Concejo está previsto para este martes, 25 de agosto.

El secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, explicó que el proceso de modificación del Capítulo de Inversiones incluyó mesas de trabajo con representantes del Consejo Gremial, la ANDI, las Juntas Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal, concejales, organizaciones de mujeres y otros actores sociales e institucionales. Posteriormente, la iniciativa fue validada por la Mesa de Priorización, instancia conformada por representantes comunitarios, gremiales y ciudadanos.

Además, destacó que la propuesta cuenta con concepto favorable del Consejo Territorial de Planeación (CTP), así como de las autoridades ambientales con jurisdicción en el Distrito: el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), requisitos establecidos dentro del procedimiento para modificar el Capítulo de Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías.

Sobre el nuevo lote

El Distrito ya seleccionó el lote donde se proyecta el nuevo Hospital de Pasacaballos. Se trata del predio La Maltería, con un área aproximada de 25 hectáreas, de las cuales 3.500 m² serán destinados a la construcción de esta importante infraestructura.

Para llegar a esta selección, la Secretaría de Planeación, la Dirección de Control Urbano, el DADIS y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias realizaron recorridos y evaluaron diferentes alternativas, teniendo en cuenta aspectos como el área disponible, las condiciones de acceso, la relación con el entorno urbano, la disponibilidad y cercanía de servicios públicos y la compatibilidad con la normativa urbanística.

“El lote cuenta con el área requerida para el proyecto, tiene acceso por dos vías, lo que facilitará la movilidad y conectividad del hospital, y además cuenta con condiciones que permitirán contemplar su crecimiento y ampliación a futuro”, sostuvo el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza.

A esto se suma que el predio será donado al Distrito, por lo que no representará un costo de adquisición para la administración, gracias a las gestiones adelantadas para viabilizar el proyecto.

Respecto al uso del suelo, el secretario señaló que la construcción y el funcionamiento del hospital están permitidos en el predio, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El inmueble se encuentra en un área clasificada como Mixto 5, en la cual el desarrollo de actividades institucionales es compatible con la normativa urbanística.

Un hospital pensado para las necesidades de los pasacaballeros

El nuevo hospital de Pasacaballos responde a una necesidad hospitalaria previamente identificada y cuenta con un programa médico-arquitectónico y una estimación preliminar definidos, producto de un proceso de construcción participativa que ha incluido ocho reuniones con diferentes grupos de interés antes de llegar al Concejo Distrital, donde el proyecto ya fue radicado.

La nueva infraestructura está proyectada para beneficiar a una población estimada de entre 30.000 y 50.000 usuarios potenciales, ampliando de manera significativa la capacidad de atención en salud para Pasacaballos y sectores aledaños.

El hospital contará con servicios fundamentales para la atención integral de la comunidad, entre ellos urgencias con hospitalización, servicio quirúrgico, consulta externa, cirugía y procedimientos menores, salud oral, apoyo diagnóstico, hospitalización, atención materno-infantil, vacunación y promoción y mantenimiento de la salud (PyMS).

Para la comunidad de Pasacaballos, el nuevo hospital representa mucho más que una obra de infraestructura, significa acceso a servicios de salud más dignos, cercanos y oportunos, y una respuesta concreta a una de sus principales necesidades.

Con el proyecto aprobado este martes en el Concejo, y con la meta de iniciar obras en noviembre, la Alcaldía de Cartagena mantiene el nuevo hospital de Pasacaballos como una de las obras prioritarias dentro de la agenda de transformación integral del corregimiento.