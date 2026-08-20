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20 ago 2026 Actualizado 15:44

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Capturado un hombre con un arma de fuego durante una requisa en Arjona

El procedimiento fue realizado por uniformados de las Zonas de Atención Policial en el barrio El Tanque, durante labores de registro, control y vigilancia

Capturado un hombre con un arma de fuego durante una requisa en Arjona

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Un hombre fue capturado por la Policía Nacional en el barrio El Tanque, del municipio de Arjona, luego de que uniformados le encontraran un arma de fuego durante un procedimiento de registro y control.

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La captura se produjo cuando integrantes de las Zonas de Atención Policial adelantaban labores de vigilancia y prevención en este sector del municipio. En medio de los controles, los policías requirieron al ciudadano para practicarle un registro personal.

De acuerdo con la información preliminar, durante la requisa los uniformados hallaron en poder del hombre un arma de fuego, por lo que procedieron a materializar su captura.

“Continuamos fortaleciendo los controles en los barrios y sectores priorizados de Arjona. Cada arma de fuego que retiramos de circulación contribuye a prevenir hechos violentos y a proteger la vida de nuestros ciudadanos. Mantendremos una presencia permanente en el territorio”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente para adelantar el respectivo proceso judicial y establecer la procedencia del elemento.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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