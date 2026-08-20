Capturado en Magangué hombre que agredió psicológicamente a su hermano de 13 años y a sus padres

Un hombre requerido por el delito de violencia intrafamiliar fue capturado por la Policía Nacional en Magangué, luego de un proceso investigativo relacionado con presuntas agresiones contra integrantes de su propio núcleo familiar.

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El procedimiento fue adelantado por funcionarios de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, quienes hicieron efectiva una orden de captura expedida por autoridad judicial competente.

De acuerdo con la investigación, el hoy capturado presuntamente habría ejercido violencia verbal y psicológica contra su hermano de 13 años y sus padres, ambos adultos mayores.

Las actuaciones investigativas fueron desarrolladas bajo la coordinación de la Fiscalía Local 71 de Magangué, que recopiló los elementos necesarios dentro del proceso y avanzó en las diligencias judiciales correspondientes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de denunciar cualquier manifestación de violencia dentro de los hogares.

“La familia debe ser un entorno de protección y respeto, especialmente para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. No vamos a tolerar ninguna forma de violencia intrafamiliar y continuaremos trabajando con la Fiscalía para que estos hechos sean investigados y sus responsables respondan ante la justicia”, señaló el oficial.

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso y definir su situación jurídica.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar y recordó que la intervención temprana de las autoridades puede ser determinante para proteger a las víctimas y evitar que las agresiones escalen.