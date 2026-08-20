Capturado en Antioquia alias Duber, jefe de la banda ‘La Libertad’ y exintegrante de las AUC

Medellín, Antioquia

En una operación coordinada la Policía Nacional, a través del GAULA Metropolitano y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en la vereda La Loma, zona rural del municipio de Cañasgordas, Occidente antioqueño a alias ‘Duber’ o ‘Indio’, señalado como el principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizada ‘La Libertad’. El hombre es requerido por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

La investigación indica que ‘La Libertad’ estaría alineada con el Grupo de Delincuencia Organizada ‘La Terraza’ y tendría injerencia en los sectores de Villatina, La Libertad, Sol de Oriente, Tinajas y La Torre, en Medellín. A esta estructura se le atribuyen cobro de extorsiones, desplazamientos forzados, fabricación y tráfico de estupefacientes, homicidios y constreñimiento ilegal, entre otros delitos, con los que percibiría rentas ilícitas cercanas a los 1.000 millones de pesos anuales.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa entregó detalles del proceso de investigación que permitió la captura: “No fue un operativo cualquiera, fueron más de 50 miembros de la Policía quienes se trasladaron, entre ellos varios comandos bien armados que tuvieron que ingresar, hacer todas las maniobras para poder pasar desapercibidos, para que los campaneros que tenían no los vieran, para que las personas de confianza que tenían no les avisaran que había llegado la Policía y se logró mantener el factor sorpresa”.

Según las autoridades, alias Duber o Indio tiene antecedentes de vinculación con estructuras armadas organizadas. En el pasado integró el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde se desempeñó como escolta de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, máximo cabecilla de esa estructura. El bloque se desmovilizó en 2006 y operaba en la subregión de Urabá y algunos municipios del Chocó.

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego y tres teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a extracción y análisis de información para fortalecer las pesquisas y obtener datos sobre otros integrantes y actividades de la organización.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias preliminares, en las que un juez de la República definirá su situación jurídica.