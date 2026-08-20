Cámaras captan a oso andino con su cría en La Calera: confirman que no atacan al ganado

Cundinamarca

Los habitantes de La Calera alertaron a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre la presunta presencia de un oso andino que estaría atacando a bovinos del sector. Ante esta denuncia, la autoridad ambiental realizó un seguimiento durante varios meses a través de las cámaras trampa instaladas y confirmaron la presencia de un oso andino con su cría.

Las cámaras trampa fueron instaladas el pasado 13 de junio para verificar el reporte de la ciudadanía y tras la revisión de los equipos el pasado 31 de julio, las imágenes confirmaron la presencia de estos animales a 3.200 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la CAR, esto también ratifica que esta especie continua utilizando las zonas más altas y conservadas de la montaña, donde hay condiciones favorables para su supervivencia y alejados de la presencia de los humanos.

Osos no atacan a bovinos

Durante el monitoreo se evidenció que en la zona hay una importante oferta alimentaria, pero a la vez presencia de perros que representa una presión para la fauna silvestre.

“La presencia del oso y su cría en ese sector demuestra que estos ecosistemas siguen siendo utilizados por la especie. Sin embargo, cuando las actividades humanas avanzan sobre su hábitat natural, aumentan las probabilidades de interacción y conflictos con las comunidades. Por eso insistimos en que el crecimiento urbano y rural debe darse de manera planificada y respetando la estructura ecológica del territorio”, señaló la directora técnica debe darse Biodiversidad de la CAR, Magdala Ireguí.

La CAR subrayó que no existe evidencia que permita concluir que los presuntos ataques al ganado reportados por la comunidad estén vinculados a estos osos.

Los trabajos continuarán con las familias afectadas para establecer y esclarecer el origen de los ataques a los bovinos. Sin embargo, la autoridad ambiental reitera que debe haber un control de la expansión ganadera para proteger el recurso hídrico y para conservar los corredores biológicos.