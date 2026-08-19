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19 ago 2026 Actualizado 01:29

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Sicario asesino un hombre en la terraza de una vivienda de Turbaco

La víctima presentaba siete anotaciones judiciales

Sicario asesino un hombre en la terraza de una vivienda de Turbaco

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Un homicidio por arma de fuego se presentó en el municipio de Turbaco, barrio Oro Blanco.

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La víctima fue identificada como Andres Ramos Meza, de 29 años de edad, natural de Turbaco, conocido como “El Andresito”, quien registraba siete anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda, dos sujetos en motocicleta se le acercaron, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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