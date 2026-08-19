Se investiga si el embolsado en Bello está ligado a disputa entre Pacificadores de Samaná y el Clan

Medellín, Antioquia

Las autoridades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelantan pesquisas para determinar si el cadáver de un hombre de aproximadamente 28 años, hallado embolsado en un sector rural de vía pública en San Félix, jurisdicción del municipio de Bello, guarda relación con la confrontación armada entre la estructura criminal conocida como “Pacificadores de Samaná” y el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia).

Tras la inspección técnica del cuerpo y el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se logró la plena identificación de la víctima. Ahora las autoridades buscan establecer si el homicidio es producto de esa rivalidad criminal y capturar a los responsables.

La confrontación entre estas organizaciones se ha extendido desde el Magdalena Medio en municipios como Barrancabermeja y Puerto Berrío, hacia el oriente de Antioquia, en localidades como Marinilla, Guarne y San Luis.

Hace tres meses la Policía realizó una intervención en varios de esos municipios del Oriente, en la que capturó a varios integrantes de la estructura denominada “Pacificadores de Samaná”.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que esta organización delinque en el Magdalena Medio antioqueño, y ha realizado incursiones en municipios y corregimientos de Doradal. “Por eso, las intervenciones que nosotros tenemos en el sector de oriente del departamento de Antioquia buscan evitar que ellos vengan a cometer conductas delictivas, especialmente lo que tiene que ver con narcotráfico, porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, que es el motor dinamizador”, señaló.

Agregó que ese narcotráfico puede generar estos hechos de violencia. “Adelantamos un proceso investigativo y hace tres meses capturamos varios integrantes de esa estructura criminal de ‘Pacificadores de Samaná’, y también hemos capturado integrantes de ‘Los Chatas’ que han pretendido incursionar en esos municipios del oriente del departamento de Antioquia”, afirmó el oficial.