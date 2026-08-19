Miami responde a su crecimiento con nuevas opciones educativas en el corazón de la ciudad

Cada vez más familias están eligiendo vivir en zonas como Downtown Miami, Brickell y Edgewater, aumentando la necesidad de escuelas, espacios comunitarios y servicios que acompañen esa transformación.

En medio de ese cambio, Key Point Academy inauguró su nuevo campus en Downtown Miami, una expansión multimillonaria que busca responder a una ciudad donde cada vez más familias quieren vivir, trabajar y educar a sus hijos dentro del mismo entorno urbano.

La nueva sede está ubicada en el 1501 de Biscayne Boulevard, en el antiguo edificio de Miami International University of Art and Design, y permitirá a la institución atender estudiantes desde Pre-K hasta el grado 12.

El comisionado de la Ciudad de Miami Damian Pardo, representante del Distrito 2 y presidente de la Omni Community Redevelopment Agency, participó en la ceremonia de inauguración y señaló que el crecimiento poblacional de Miami debe ir acompañado por inversiones en servicios para sus residentes.

“Tenemos muchas familias mudándose a Miami, lo cual es algo muy positivo porque ahora todo el mundo quiere vivir aquí, pero tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que construir para responder a ese crecimiento y proporcionar los servicios necesarios”, afirmó Pardo.

El nuevo campus representa precisamente uno de esos cambios. Key Point Academy aseguró más de 90.000 pies cuadrados en la propiedad, incluyendo aproximadamente 62.000 pies cuadrados aprobados para recibir hasta 600 estudiantes y otros 28.000 pies cuadrados destinados a futuras expansiones.

Para Maria Cristina Marcos, CEO y cofundadora de Key Point Academy, la apertura también refleja cómo ha cambiado Miami desde que la institución comenzó operaciones en Brickell hace 13 años.

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“Hace trece años comenzamos nuestro camino con un sueño: crear una escuela donde cada niño se sintiera conocido, apoyado, desafiado e inspirado a alcanzar su máximo potencial”, expresó Marcos. “Este nuevo hogar representa mucho más que un edificio. Representa 13 años de trabajo, crecimiento, dedicación y, sobre todo, la confianza de las familias que han creído en nosotros”.

La transformación de Downtown Miami y sus alrededores ha sido marcada durante los últimos años por la llegada de nuevos desarrollos residenciales y una mayor presencia de familias en sectores que tradicionalmente estuvieron asociados principalmente con oficinas, turismo y comercio.

Ese cambio está creando una nueva realidad para la ciudad: no basta con construir viviendas. También se necesitan escuelas, espacios recreativos, servicios médicos y otras infraestructuras que permitan a las familias establecerse a largo plazo.

Pardo destacó durante la inauguración el papel que pueden desempeñar las instituciones educativas dentro de esa nueva etapa de crecimiento.

“Tener un lugar como este, que ofrece una educación increíble y que está comprometido con la comunidad, es algo maravilloso para nuestro núcleo urbano”, agregó.

La nueva sede de Key Point Academy incorpora espacios dedicados a tecnología y aprendizaje práctico, entre ellos un estudio profesional de grabación musical, un estudio de televisión y producción audiovisual, un laboratorio de innovación, un makerspace, un gimnasio multipropósito y áreas verdes en la azotea.

Los estudiantes también podrán participar en programas de codificación, robótica, ingeniería e inteligencia artificial como parte del currículo STEAM de la institución. La escuela ofrece además enseñanza de español, francés, italiano y portugués y mantiene una proporción aproximada de ocho estudiantes por cada docente.

Para los estudiantes de grados superiores, la institución ofrece la posibilidad de obtener créditos universitarios mediante un programa de matrícula dual con Miami Dade College.

Fundada en 2013 por Maria Cristina Marcos y Claudiane Moraes, Key Point Academy cuenta con acreditación global de Cognia y forma parte de Affinitas Education, un grupo internacional integrado por más de 30 escuelas privadas y bilingües en Europa y las Américas.

La apertura del campus refleja un desafío más amplio que enfrenta Miami en esta etapa de expansión: convertir el crecimiento inmobiliario y económico en comunidades completas donde las familias puedan encontrar no solamente vivienda y empleo, sino también educación y servicios cerca de sus hogares.

A medida que Downtown Miami continúa transformándose, proyectos educativos como este muestran cómo la ciudad comienza a adaptarse a una realidad cada vez más residencial y familiar.