Medellín se convierte en la primera ciudad del país en pagar por cuidar la naturaleza

Medellín

Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en implementar un esquema de Pago por Servicios Ambientales enfocado en la biodiversidad. La Alcaldía abrió una convocatoria para entregar incentivos económicos o en especie a habitantes rurales que protejan sus bosques y ecosistemas, reconociendo formalmente que conservar la naturaleza genera un valor tangible para toda la capital antioqueña.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Medio Ambiente, busca consolidar acuerdos voluntarios con propietarios, poseedores y ocupantes de predios rurales. Hasta la fecha, el Distrito ya suma 1.115 hectáreas restauradas y conservadas en 88 predios, demostrando el impacto positivo de involucrar a la ciudadanía en la protección del territorio.

Cobertura rural y requisitos de participación

El programa está dirigido a las comunidades de los cinco corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. Los participantes asumirán el compromiso de mantener las coberturas vegetales, proteger los hábitats de fauna local y resguardar la salud del suelo a cambio del apoyo financiero estatal.

“Reconocemos una gran riqueza natural en nuestro Distrito. Esta nueva modalidad impulsa acciones de conservación en predios privados donde la gente decide conservar los bosques, refugios clave para nuestra biodiversidad”, destacó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, sobre la relevancia del proyecto para la conectividad ecológica local.

Más información En Medellín se han recolectado más de 80 toneladas de ayudas para los damnificados por el terremoto

Fechas de inscripción y canal de contacto

Las personas interesadas en postular sus terrenos tendrán plazo para inscribirse entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre. La estrategia apunta a consolidar un modelo de desarrollo rural sostenible que garantice el abastecimiento de servicios ecosistémicos y la conservación de fauna y flora a largo plazo.

La orientación y el proceso de postulación son completamente gratuitos para toda la ciudadanía. Para resolver dudas o solicitar información detallada sobre los requisitos de la convocatoria, la administración habilitó el correo electrónico institucional psahmedellin@medellin.gov.co.