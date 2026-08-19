Lisbeth Fernández: La virreina de Miss Universe Cuba acaba de ser coronada y va rumbo a Miss USA

El nombre de Lisbeth Fernández vuelve a estar en el centro de atención del mundo de los certámenes de belleza. La joven cubana que se ganó el corazón del público como Virreina de Miss Universe Cuba acaba de recibir una nueva corona en Estados Unidos, dando inicio a una nueva etapa de su carrera con la mirada puesta en el universo de Miss USA.

Su historia no es la de una candidata más. Es la historia de una mujer que ha convertido cada escenario en una oportunidad para demostrar que una reina moderna representa mucho más que belleza: representa valores, preparación, liderazgo y propósito.

Después de destacarse en Miss Universe Cuba, Lisbeth decidió continuar su camino con una visión clara: llevar su talento, sus raíces cubanas y su mensaje de inspiración a una plataforma internacional.

La nueva corona americana llega como reconocimiento a una trayectoria construida con disciplina y determinación, y abre la puerta a uno de los mayores retos de su carrera: prepararse para competir en el camino hacia Miss USA.

Pero detrás de la corona existe una historia que conecta con miles de latinos.

Lisbeth Fernández representa a una generación de mujeres que han aprendido a reinventarse, perseguir nuevos sueños y convertir sus experiencias en inspiración para otros. Su recorrido combina sus raíces cubanas, su vida en Estados Unidos y una misión enfocada en motivar a mujeres a descubrir su propio valor.

Más allá de la pasarela, Lisbeth se ha desarrollado como conferencista, líder y promotora del crecimiento personal, llevando un mensaje donde la belleza exterior se une con la fortaleza interior.

Uno de los aspectos que la hace diferente dentro del mundo de los concursos es su autenticidad. Mientras muchas candidatas buscan únicamente una corona, Lisbeth busca construir una plataforma de impacto, utilizando su voz para representar a mujeres latinas que trabajan por sus sueños sin importar las fronteras.

Su llegada al camino de Miss USA despierta una nueva conversación: ¿quién es la cubana que está conquistando los escenarios americanos y que promete convertirse en una de las grandes representantes latinas de esta nueva generación?

Con una historia de perseverancia, liderazgo y transformación, Lisbeth Fernández comienza una nueva etapa donde cada paso la acerca a un objetivo mayor.

Una nueva corona acaba de llegar.

Pero la verdadera conquista apenas comienza.

Lisbeth Fernández está disponible para entrevistas con medios de comunicación sobre:

* Su nueva corona americana y el camino hacia Miss USA.

* Su experiencia como Virreina de Miss Universe Cuba.

* La historia detrás de su preparación y disciplina.

* El papel de las mujeres latinas en los escenarios internacionales.

* Belleza con propósito, liderazgo y transformación personal.

Lisbeth Fernández: de Cuba al escenario americano, una reina que lleva una historia que merece ser contada.