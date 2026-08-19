Jornadas de registro y validación de tarjetas TransCaribe en colegios de Cartagena

TransCaribe se tomó las instituciones educativas con mayor número de estudiantes beneficiados por la Tarifa Diferencial con la estrategia CAU Móvil, en la que el Centro de Atención al Usuario se desplaza directamente a los colegios, para que allí mismo, los alumnos que hacen parte del listado de beneficiarios del subsidio tarifario, puedan realizar el proceso de registro y validación de sus tarjetas.

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Desde la semana anterior, el equipo social de TransCaribe llevó esta iniciativa a las instituciones educativas INEM José Manuel Rodríguez Torices y Camilo Torres de El Pozón, las cuales, con 300 y 190 estudiantes, respectivamente, son las de mayor número de alumnos beneficiados por la Tarifa Diferencial.

Así, los estudiantes no tienen que asistir al Patio Portal, sino que allí mismo, en sus aulas, pueden presentar su documento de identidad y su Tarjeta TransCaribe en buen estado para el proceso de registro y validación, paso previo y necesario para la asignación de los subsidios.

“No queremos que ninguno de los estudiantes beneficiados se quede por fuera del beneficio de la Tarifa Diferencial. Por eso, decidimos no solo quedarnos esperando en el CAU de Patio Portal a que asistan a las jornadas de registro y validación de tarjetas, sino ir a buscarlos, y llevar estas jornadas a sus Instituciones Educativas. Estamos comprometidos con que la Tarifa Diferencial beneficie a todas las personas y poblaciones por las que la estamos implementando”, sostuvo Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La actividad se extenderá a otras instituciones educativas como El Salvador, Jhon F Kennedy, Soledad Acosta de Samper, entre otros, que tienen un alto número de estudiantes beneficiados.

Continua el proceso en el CAU de Patio Portal

A la par de esta estrategia de CAU Móvil, los tres grupos poblacionales con los cuales se avanza en el proceso de registro y validación de sus tarjetas (estudiantes de educación básica secundaria y media, personas con discapacidad y adultos mayores) pueden consultar si son potenciales beneficiarios a través del enlace https://www.cartagena.gov.co/cmc, y si hacen parte de los listados, deben acercarse con su documento de identidad y su tarjeta TransCaribe, de 8 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a 5 p.m. al Centro de Atención al Usuario (CAU) de TransCaribe.

Próximamente, se informarán las fechas de convocatoria para el grupo poblacional restante, los estudiantes de educación superior.

Para resolver inquietudes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al usuario de TransCaribe a través de WhatsApp: 333 220 6769.

La Tarifa Diferencial de TransCaribe es un beneficio creado mediante el Acuerdo 009 del Concejo Distrital, sancionado por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que permitirá a más de 27.000 de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad acceder a un subsidio de mil pesos por viaje, en el valor del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.