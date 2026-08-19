Granja solar de 18.000 paneles abastecerá alumbrado público de Barranquilla

El proyecto ubicado en Juan Mina tendrá una capacidad aproximada de 12 megavatios y busca fortalecer el uso de energías renovables en la ciudad.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, inspeccionó los avances de la construcción de una granja solar en el corregimiento de Juan Mina, un proyecto que contará con más de 18.000 paneles solares para generar energía destinada al sistema de alumbrado público de la ciudad.

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La infraestructura tendrá una capacidad aproximada de 12 megavatios y busca aportar al funcionamiento de las más de 75.000 luminarias distribuidas en calles, parques, bulevares y espacios públicos de Barranquilla.

Proyecto avanza en dos fases

Actualmente, la obra adelanta trabajos de adecuación de la subestación eléctrica, obras civiles e instalación de las estructuras que soportarán los paneles solares.

La primera fase tendrá una capacidad de 4,2 megavatios con más de 7.600 paneles, mientras que la segunda alcanzará 7,4 megavatios con la instalación de cerca de 10.570 paneles adicionales.

“Lo que estamos haciendo en Los Positos con la Triple A también es una gran noticia. Ya contamos con comunidades energéticas en funcionamiento, como la de Gardenia, y recientemente pusimos la primera piedra de otro proyecto con la Triple A en Entrepuentes, cerca al puente Pumarejo. Barranquilla avanza con paso firme en su transición hacia las energías renovables, buscando como administración pública una mayor soberanía energética para la ciudad”, explicó el alcalde.

El mandatario destacó que esta granja solar hace parte de la estrategia de Barranquilla para ampliar el uso de energías renovables y avanzar hacia una mayor autonomía energética.

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