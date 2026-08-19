Albergue municipal de Copacabana lanza campaña de adopción y voluntariado para animales rescatados

Medellín

Un total de 93 perros y 37 gatos rescatados del maltrato y el abandono habitan en el albergue municipal de Copacabana a la espera de un hogar definitivo. Aunque la Alcaldía les garantiza atención médica y alimentación integral durante todo el año, la Administración promueve la adopción para asegurar su bienestar emocional. En lo que va de 2026, 66 animales ya han encontrado una nueva familia.

“Queremos que la ciudadanía sepa que adoptar es un proceso sencillo, humano y profundamente gratificante. No buscamos trámites difíciles, sino hogares dispuestos a brindar amor”, expresó Johnnatan Pineda, alcalde de Copacabana. Quienes deseen iniciar el trámite pueden acercarse de lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., a la calle 53 # 53 - 14.

Requisitos y alternativas para ayudar

Para realizar la adopción se requiere presentar copia de la cédula, la última cuenta de servicios públicos del hogar, un video corto de la vivienda para verificar el espacio disponible y realizar una entrevista de valoración. Estos pasos permiten garantizar que cada mascota sea integrada a un entorno idóneo, seguro y preparado para brindar los cuidados necesarios.

Más información Medellín se convierte en la primera ciudad del país en pagar por cuidar la naturaleza

Por otra parte, la Alcaldía habilitó el programa ‘Padrinos de Amor’ dirigido a las personas que no pueden adoptar pero desean aportar al bienestar de los animales. Esta iniciativa busca vincular activamente a la comunidad mediante jornadas de voluntariado presencial dentro de las instalaciones del albergue municipal de la localidad.

Los participantes pueden colaborar realizando paseos recreativos, apoyando en jornadas de baño bajo supervisión veterinaria, entregando snacks aptos y difundiendo fotografías en redes sociales. Cada publicación compartida por los voluntarios incrementa de forma significativa la visibilidad de los caninos y felinos para encontrar una familia definitiva.