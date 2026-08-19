Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 ago 2026 Actualizado 01:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Falleció hombre que había sido herido en riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena

La víctima presentaba dos anotaciones judiciales

Falleció hombre que había sido herido en una riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena

Falleció hombre que había sido herido en una riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena

Falleció hombre que había sido herido en una riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Se confirmó el deceso de una víctima que había sido lesionado con arma de fuego en una riña en el barrio San Francisco en vía pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se presentaron el 14 de agosto del 2026, a las 2:00 PM, donde resultó lesionado con arma de fuego Luis Daniel Padilla Arroyo, de 20 años de edad, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció en las últimas horas.

Testigos del sector manifestaron que se presentó una riña entre varias personas, donde resulta lesionado el hoy occiso.

A la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir