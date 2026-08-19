Falleció hombre que había sido herido en riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena

Falleció hombre que había sido herido en una riña en el barrio San Francisco en el norte de Cartagena

Se confirmó el deceso de una víctima que había sido lesionado con arma de fuego en una riña en el barrio San Francisco en vía pública.

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Los hechos se presentaron el 14 de agosto del 2026, a las 2:00 PM, donde resultó lesionado con arma de fuego Luis Daniel Padilla Arroyo, de 20 años de edad, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció en las últimas horas.

Testigos del sector manifestaron que se presentó una riña entre varias personas, donde resulta lesionado el hoy occiso.

A la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.