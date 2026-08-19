El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las decisiones tomadas en la asamblea de la Dimayor, en torno al formato de juego del FPC. César dijo: “Se mantienen los cuadrangulares, es la parte más rentable del FPC. La parte económica prima en el fútbol”. Sobre el tema Steven agregó: “Los cuadrangulares a mí me parece que en punto se vuelven muy aburridos. A veces se va un equipo en piloto automático y las últimas fechas se vuelven aburridas”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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