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El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la derrota del Tolima ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores.

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O'Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Los cambios que tendrá la Liga. El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2026

Los cambios que tendrá la Liga. El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las decisiones tomadas en la asamblea de la Dimayor, en torno al formato de juego del FPC. César dijo: “Se mantienen los cuadrangulares, es la parte más rentable del FPC. La parte económica prima en el fútbol”. Sobre el tema Steven agregó: “Los cuadrangulares a mí me parece que en punto se vuelven muy aburridos. A veces se va un equipo en piloto automático y las últimas fechas se vuelven aburridas”.

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