Los cambios que tendrá la Liga. El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2026 00:00:00 49:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las decisiones tomadas en la asamblea de la Dimayor, en torno al formato de juego del FPC. César dijo: “Se mantienen los cuadrangulares, es la parte más rentable del FPC. La parte económica prima en el fútbol”. Sobre el tema Steven agregó: “Los cuadrangulares a mí me parece que en punto se vuelven muy aburridos. A veces se va un equipo en piloto automático y las últimas fechas se vuelven aburridas”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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