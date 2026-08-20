Rafael Santos Borré durante su partido ante Santa Fe en El Campín. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

¿Somos muy malos para marcar goles? El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2026 00:00:00 46:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada del delantero colombiano Miguel Borja al América de México. César dijo: “Llegó Miguel Borja a México, en River no lo querían, se fue para Emiratos Árabes, no llegó en su momento a Cruz Azul. Y ahora va para el América de México”. Sobre el tema Steven agregó: “No es un jugador tan vistoso, pero es un goleador. Hizo gran cantidad de dinero en los Emiratos Árabes, aunque esa liga es mala, incluso parecida a la de Qatar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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