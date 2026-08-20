El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el empate como local de Santa Fe ante River Plate en la Copa Sudamericana.
¿Somos muy malos para marcar goles? El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada del delantero colombiano Miguel Borja al América de México. César dijo: “Llegó Miguel Borja a México, en River no lo querían, se fue para Emiratos Árabes, no llegó en su momento a Cruz Azul. Y ahora va para el América de México”. Sobre el tema Steven agregó: “No es un jugador tan vistoso, pero es un goleador. Hizo gran cantidad de dinero en los Emiratos Árabes, aunque esa liga es mala, incluso parecida a la de Qatar”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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