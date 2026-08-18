¿Freddy Rincón el más grande mediocampista de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2026 00:00:00 44:45 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del delantero colombiano Jhon Jader Durán en el Benfica. Steven dijo: “Jhon Jader Durán se ha venido portando bien y creo que también el hecho de ser papá le hizo bien. Hay que incluirlo como un miembro más de la familia de la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “A mí me gusta que le den la oportunidad, pero se tiene que ganar el derecho de volver. Él tiene que hacer cola, no puede llegar a mirar a todos los demás por encima del hombre”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube