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18 ago 2026 Actualizado 19:44

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El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la llegada del nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

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¿Freddy Rincón el más grande mediocampista de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2026

¿Freddy Rincón el más grande mediocampista de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del delantero colombiano Jhon Jader Durán en el Benfica. Steven dijo: “Jhon Jader Durán se ha venido portando bien y creo que también el hecho de ser papá le hizo bien. Hay que incluirlo como un miembro más de la familia de la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “A mí me gusta que le den la oportunidad, pero se tiene que ganar el derecho de volver. Él tiene que hacer cola, no puede llegar a mirar a todos los demás por encima del hombre”.

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