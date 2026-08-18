Ubican depósito de la Segunda Marquetalia que estaría ligado a extorsiones en el Huila

Neiva

Un depósito ilegal que pertenecería al GAO-r Teófilo Forero, comisión Fernando Díaz, de la Segunda Marquetalia, fue ubicado en la vereda Río Blanco, zona rural de Rivera, Huila. La operación fue adelantada por tropas de la Novena Brigada del Ejército y la Sijín de la Policía.

En el lugar fueron encontrados dos escopetas calibre 12 y 16 mm, cuatro cartuchos, 15 proveedores calibre 5.56, cinco radios de comunicación, tres estaciones de carga y otros elementos. Según inteligencia, el sitio habría sido utilizado para almacenar material y apoyar el movimiento de las comisiones de finanzas de esta estructura.

El comandante de la Novena Brigada, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, aseguró que el hallazgo afecta el accionar de esta organización. “Estamos quitándole herramientas a una estructura que pretende intimidar a nuestros ciudadanos y financiar su accionar criminal a costa de la tranquilidad de las comunidades”, señaló.

Según las autoridades, las comisiones de finanzas estarían relacionadas con presiones a comerciantes, campesinos y habitantes para obtener recursos mediante extorsiones. El Ejército indicó que la ubicación del depósito afecta las capacidades armadas, logísticas y de comunicaciones de la estructura ilegal en el Huila.