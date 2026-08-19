Dos armas de fuego fueron incautadas en carreteras de Bolívar por documentación vencida

Dos armas de fuego fueron incautadas por la Policía Nacional durante controles adelantados en la vía que comunica a San Onofre con Cartagena, como parte de las acciones de vigilancia que se desarrollan permanentemente en los corredores viales del departamento.

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El procedimiento estuvo a cargo de uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Bolívar, quienes, durante labores de registro y control, verificaron las armas y la documentación presentada para acreditar su porte o tenencia.

De acuerdo con la información conocida, los policías establecieron que la documentación correspondiente se encontraba vencida, razón por la cual procedieron a realizar la incautación preventiva de las dos armas de fuego.

Las armas quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el procedimiento administrativo correspondiente y determinar su situación, conforme a la normatividad vigente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestros controles en las carreteras son permanentes. Verificamos personas, vehículos y documentación con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de quienes se movilizan por los corredores viales del departamento”.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo los controles en las principales vías de Bolívar e invitó a quienes tengan armas legalmente autorizadas a mantener al día la documentación exigida por las autoridades.