Comfenalco Antioquia convoca para el 31 de agosto la elección de representantes de los empresarios

En medio de una reserva forestal, en el corregimiento de Santa Elena se puede alojar en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, con capacidad de alojamiento de 96 personas. Un espacio ideal para los amantes de la naturaleza que también gustan de la comodidad y servicio de los grandes hoteles 5 estrellas. Además del alojamiento, puede disfrutar de un parque en medio del bosque, el mariposario y las más de 9000 especies de insectos que se encuentran exhibidos en el insectario que lo sorprenderán, además del paseo en bote que puede realizar por la represa que se puede divisar desde las habitaciones.

Medellín, Antioquia

Comfenalco Antioquia convocó para el próximo 31 de agosto una nueva Asamblea General Extraordinaria en la que los empleadores afiliados elegirán a sus cinco representantes principales y cinco suplentes ante el Consejo Directivo de la Caja de Compensación, para el periodo estatutario 2026-2030.

La Asamblea está citada para las 7:00 de la mañana en el Parque Club Comfenalco Guayabal, en Medellín. La nueva convocatoria se da después de que la reunión que había sido programada para el 5 de agosto no pudiera avanzar y luego de un fallo de tutela proferido el pasado 11 de agosto.

El proceso de inscripción de las listas estará abierto hasta el 26 de agosto a las 4:00 de la tarde. Cada lista deberá contar con el respaldo de al menos 10 empleadores afiliados hábiles y los candidatos tendrán que acreditar los requisitos establecidos para integrar el Consejo Directivo.

La elección se realizará mediante el sistema de cociente electoral y permitirá definir los cinco representantes principales de los empleadores y sus respectivos suplentes. Las listas inscritas serán publicadas el 28 de agosto, tres días antes de la Asamblea.

Una elección que completa el nuevo Consejo Directivo

La convocatoria ocurre en medio del proceso de levantamiento de la intervención administrativa que durante varios años estuvo vigente sobre Comfenalco Antioquia y de la reorganización de su Consejo Directivo.

El órgano de dirección de la Caja está integrado por cinco representantes de los empleadores y cinco representantes de los trabajadores. Por eso, la elección convocada para el 31 de agosto será determinante para completar la representación de los empleadores en el nuevo Consejo.

Los representantes de los trabajadores ya fueron designados por el Ministerio del Trabajo durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

En esa oportunidad fueron nombrados como principales Ana Milena Mejía Lobo, Andrés Felipe Velosa Montoya, Juan Camilo Lopera Gutiérrez, Carlos Mario Castañeda Monsalve y John Eduardo Madrigal Escobar. Como suplentes quedaron Elkin Evelio Palacio Herrera, Jeniffer Aguilar Perea, Jesús Hernando Tobón Jaramillo, Nidia del Socorro Gómez Ramírez y Alejandro Bernal Tobón.