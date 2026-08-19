Cartagena es escenario de la actualidad de la administración del mercado de energía mayorista

Los grandes retos energéticos no pueden abordarse de manera aislada; requieren diálogo, confianza y un trabajocada vez más articulado entre instituciones, empresas y comunidades de conocimiento. En este sentido, y conscientes de la necesidad de una labor articulada y de la relevancia de generar espacios de reflexión, le extendemos una invitación especial al Octavo Foro XM: resiliencia y flexibilidad para un Sistemaque evoluciona, certamen que se realizarálos días 19, 20 y 21 de agostode 2026 en el HotelHyatt en Cartagenade Indias. Nos honraría contar con su presencia como asistente en este espacio que busca generar valor para el sector y para el país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el marco de la conmemoración de los 20 años de XM, el Octavo Foro XM: resiliencia y flexibilidad para un Sistema que evoluciona, contará con un componente especial desarrollado en alianza con el Global Power System Transformation Consortium, G-PST y la iniciativa Renovables en América Latina y el Caribe, Relac, lo que permitirá ampliar la agenda académica y fortalecer la participación de expertos.

En la agenda académica del Octavo Foro XM: resiliencia y flexibilidad para un Sistema que evoluciona se analizarán los desafíos asociados a la confiabilidad del Sistema, la integración de energías renovables, la evolución de los mercados eléctricos y su adaptación a la transición energética, decisiones clave para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del Sistema y el papel del talento,la tecnología y la regulación como habilitadores de la resiliencia.