Cartagena busca ser sede del mundial de lanchas eléctricas UIM E1 en 2027

En su apuesta porque Cartagena se consolide como escenario para grandes eventos internacionales, este miércoles el alcalde Dumek Turbay, junto al Capitán de Navío Luis Alberto Buelvas, recibió la presentación del proyecto para que la ciudad sea una de las sedes del UIM E1 World Championship, el campeonato mundial de Fórmula 1 de lanchas eléctricas que reúne velocidad, tecnología, entretenimiento y sostenibilidad en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Además, para propiciar el respaldo de entidades del Gobierno Nacional, en el encuentro estuvo presente Óscar Gómez Hernández, embajador designado de Colombia en Portugal, quien tendrá funciones de promover alianzas estratégicas y cooperación internacional para fortalecer el deporte en nuestro país.

La propuesta fue presentada por Carlos Salazar Bernal, CEO de Victory Sports, quien destacó las condiciones que hoy tiene Cartagena para recibir una competencia de esta magnitud y aseguró que la transformación que ha vivido la ciudad durante la administración del alcalde Dumek Turbay la convierte en un escenario ideal para este tipo de eventos.

“Cartagena tiene algo que pocas ciudades en el mundo pueden ofrecer, bahía, mar, infraestructura turística y una transformación que hoy la hace mucho más atractiva para grandes eventos internacionales”, destacó Salazar.

La E1 es una competencia mundial de embarcaciones eléctricas que apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas marinos. Su calendario internacional incluye destinos como Jeddah en Arabia Saudí, Lago de Como en Italia, Dubrovnik en Croacia, Mónaco, Lagos en Nigeria y Miami en Estados Unidos, consolidándose como una nueva plataforma mundial para el deporte sobre el agua.

Pero el atractivo de E1 va mucho más allá de la competencia. Sus equipos son respaldados por algunas de las figuras más reconocidas del planeta, entre ellas Will Smith, Tom Brady, LeBron James, Rafael Nadal, Steve Aoki, Marc Anthony, Virat Kohli y Didier Drogba, entre otras personalidades del deporte y el entretenimiento, quienes estarían en Cartagena durante la competición.

Esto representa para Cartagena la posibilidad de recibir no solo a grandes deportistas, sino también a artistas, empresarios, celebridades y líderes internacionales que acompañan a sus equipos y participan activamente durante los fines de semana de competencia.

“Cartagena está lista para estos grandes eventos y el mundo se ha dado cuenta. Los grandes empresarios le apuestan a una ciudad con desarrollo y turismo constante en todo el año para traer espectáculos como este. La consolidación de este evento dejaría a Cartagena dentro de las ciudades del mundo que realiza eventos de gran magnitud y talla internacional”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde y los representantes de la competición definieron como fecha estimada, para realizarse la competición en Cartagena, entre abril y mayo de 2027, como una de las fechas del calendario anual de etapas por todo el mundo de UIM E1.

Un evento con impacto directo en el turismo

De acuerdo con la propuesta presentada a la ciudad, un evento E1 genera en promedio 15,03 millones de euros de impacto económico, con cerca de 7.500 asistentes y alrededor de 2.500 visitantes provenientes de fuera de la ciudad anfitriona, quienes permanecen en promedio 3,5 noches.

Para Cartagena, esto significaría una oportunidad para dinamizar sectores como hoteles, restaurantes, comercio, transporte, operadores turísticos, entretenimiento y servicios, al tiempo que se fortalece la promoción internacional del destino.

El modelo también contempla diferentes fuentes de ingresos para las ciudades anfitrionas, entre ellas boletería, hospitalidad, patrocinios, alimentos y bebidas y mercancías relacionadas con el evento.

Además, la propuesta plantea la posibilidad de desarrollar alrededor de la competencia una Fan Zone, actividades educativas, espacios de innovación, encuentros con científicos y expertos, iniciativas con universidades y emprendimientos locales, así como conciertos, espectáculos de luces, eventos VIP y otras experiencias para visitantes y residentes.

Los escenarios, propuestos por la Dimar como los más propicios, según los requisitos de espacio que tiene la competición, sería las playas de Castillogrande frente a Tierrabomba y la bahía con el muelle de La Bodeguita como zona de pits para las lanchas.

Cartagena, en el mapa de los grandes eventos mundiales

La llegada de UIM E1 representaría también una oportunidad de posicionamiento estratégico para Cartagena. La ciudad podría incorporarse a una red global de destinos que utilizan sus cuerpos de agua como escenarios para innovación, deporte y turismo, con una plataforma de visibilidad durante todo el año.

E1 reporta además una generación de aproximadamente 3 millones de euros en valor equivalente de publicidad para sus ciudades anfitrionas, producto de sus transmisiones, contenidos digitales y exposición internacional.

Para una ciudad como Cartagena, acostumbrada a recibir grandes eventos culturales y turísticos, convertirse en sede de E1 significaría dar un paso adicional, llevar la ciudad a nuevos públicos internacionales y abrir la puerta a una nueva generación de grandes eventos deportivos sobre el agua.

La propuesta inició su proceso de evaluación, bajo el liderazgo de la Secretaría de Turismo; pero de concretarse, significaría para Cartagena la posibilidad de sumar a su calendario un espectáculo internacional que combinaría turismo, deporte, entretenimiento, tecnología, inversión y sostenibilidad, reafirmando la apuesta de la administración del alcalde Dumek Turbay por proyectar a Cartagena como una ciudad capaz de albergar eventos de talla mundial.

Más detalles de la competición

La E1 Series es una categoría mundial de competición de lanchas eléctricas por la Unión Internationale Motonautique, el campeonato mundial de UIM E1 Series, (oficialmente: UIM E1 World Championship). El campeonato se estableció para crear una propuesta nueva y competitiva de carreras en el agua basada en tecnologías limpias para proteger los cuerpos de agua y áreas costeras.

La E1 Series mantiene entretenidos a los fanáticos durante todo el evento y limita cualquier posible interrupción de las vías fluviales. Las carreras E1 se realizan en el transcurso de dos días.

El primer día consiste principalmente en sesiones de prueba y práctica, y las eliminatorias y la final se lleva a cabo el segundo día.