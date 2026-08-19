Capturado en Maríalabaja contador que venía abusando de una menor desde que tenía 10 años

Una investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad terminó con la captura de un hombre en el municipio de Maríalabaja. El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional en Bolívar, a través de unidades de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia.

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De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se produjo en cumplimiento de una orden judicial expedida dentro de un proceso investigativo adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. El capturado, quien se desempeña como contador público, es señalado como presunto responsable de varias conductas de carácter sexual contra la víctima.

Según consta en la investigación, el hombre presuntamente habría cometido actos sexuales contra la niña cuando esta tenía 10 años. Las pesquisas también señalan que, posteriormente, cuando la menor tenía 12 años, presuntamente la habría accedido carnalmente.

El hombre era requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años. Una vez materializada la orden de captura, fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso penal.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de los menores de edad. “La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para investigar estos hechos y poner a disposición de la justicia a quienes presuntamente atenten contra su integridad”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores, docentes y ciudadanía en general para denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades insistieron en que la denuncia es fundamental para activar las rutas de protección y permitir que estos casos sean investigados con oportunidad.