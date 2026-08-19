Captura de 69 presuntos delincuentes durante el puente festivo en Cartagena

En el marco de las estrategias para la protección de la vida y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desplegó diferentes operativos durante el fin de semana en distintos sectores de Cartagena, logrando la captura de 64 personas en flagrancia y 5 mediante orden judicial.

Los procedimientos permitieron la captura de 26 personas por tráfico de estupefacientes, 12 por porte ilegal de armas de fuego, 6 por hurto, 2 por lesiones personales, 2 por homicidio y 21 por otros delitos, resultados que evidencian la permanente ofensiva institucional contra las diferentes manifestaciones del delito.

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Durante las acciones policiales también fueron incautadas 7 armas de fuego, 56 armas blancas y 1.948 dosis de estupefacientes, entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína, evitando que estos elementos y sustancias continuaran circulando en las calles de la ciudad.

En materia de convivencia, fueron impuestos 375 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las armas de fuego, los estupefacientes y los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, los capturados deberán responder ante la autoridad judicial competente por los delitos que se les atribuyen.

“Los resultados obtenidos durante este puente festivo reflejan el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres con la seguridad de Cartagena. Mantendremos el despliegue de nuestras capacidades operativas y preventivas, trabajando de manera articulada con las autoridades locales para enfrentar el delito, proteger la vida y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.