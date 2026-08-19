Boletería a mitad de precio para el regreso de Real Cartagena ante Bogotá en el Jaime Morón

Real Cartagena volverá a la competencia oficial este jueves 20 de agosto cuando enfrente a Bogotá F. C. a las 5:45 p. m. en el estadio Jaime Morón León. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo BetPlay, marca el retorno del equipo auriverde tras las jornadas aplazadas por el reciente terremoto registrado en el país.

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Para este partido, la directiva del club anunció que las entradas estarán a mitad de precio. Los valores para el público general quedaron definidos en $40.000 para Occidental Alta, $30.000 para Occidental Baja, $25.000 para Oriental y $10.000 para las tribunas Norte y Sur (costos que no incluyen el cobro por servicio de la tiquetera Fanki).

Además, el club confirmó que los boletos adquiridos con anterioridad siguen siendo válidos para esta nueva fecha, mientras que los abonados recibirán una entrada adicional de cortesía. Quienes prefieran solicitar el reembolso de su dinero podrán hacerlo a través de las líneas de atención y correo de soporte de la plataforma Fanki.

El calendario que le espera al auriverde

Lunes 24 de agosto: Visita a Leones a las 5:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Visita a Leones a las 5:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Itagüí. Sábado 29 de agosto: Recibe a Tigres a las 6:00 p. m. en el Jaime Morón León.

El duelo frente a Atlético F. C., correspondiente a la quinta jornada del campeonato, permanece aplazado y con fecha pendiente por reprogramar por parte de la Dimayor.