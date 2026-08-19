Avanza renovación de redes de agua potable en Pasacaballos en el occidente de Cartagena

Como parte de su plan de inversiones para fortalecer la infraestructura de acueducto de la ciudad, Aguas de Cartagena avanza en la renovación de redes en el subsector Pasacaballos Norte, una obra que permitirá mejorar la prestación del servicio y optimizar el desempeño hidráulico del sistema.

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La intervención contempla la instalación de nuevas tuberías en polietileno de alta densidad (PEAD) sobre las calles 35 y las carreras 6, 7 y 9. De manera complementaria, se realizará el traslado de 231 conexiones domiciliarias hacia la nueva red y la normalización de conexiones irregulares identificadas en el área de influencia del proyecto.

La obra representa una inversión de cerca de $3.000 millones y responde al compromiso de la empresa con la modernización de la infraestructura, la reducción de pérdidas de agua y la prestación de un servicio cada vez más eficiente y confiable para los habitantes de Pasacaballos.

A la fecha, el proyecto registra un avance del 85 % y su culminación está prevista para el 18 de octubre de 2026.

Estas obras hacen parte del programa permanente de renovación de redes que desarrolla Aguas de Cartagena para mantener una infraestructura moderna, aumentar la eficiencia del sistema de distribución y seguir garantizando un servicio con altos estándares de calidad para sus usuarios.