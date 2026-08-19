Tras denuncia en Fiscalía contra incitador de desmanes, alcalde Dumek Turbay anuncia más acciones contra promotores de bloqueos en Cartagena

Tras la convocatoria ilegal de un portal anónimo en redes sociales para que motociclistas y personas lideren bloqueos en distintos puntos de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay anunció que serán denunciados los promotores e incitadores de desmanes por operativos contra motos y vehículos infractores.

Hoy el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), José Reimundo Ricaurte Gómez, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una querella por el presunto delito de injuria contra Jesús Pájaro Cervantes, luego de una publicación difundida en Facebook en la que se convocaba a los mototrabajadores a una marcha pacífica y se afirmaba que existía una supuesta “persecución y atropello” por parte del director del Tránsito.

La publicación, realizada el 15 de agosto, identificaba directamente a Ricaurte y vinculaba las actuaciones del organismo de tránsito con una supuesta persecución contra quienes trabajan en motocicleta. Al momento de ser aportada como evidencia a la querella, la publicación registraba 973 reacciones, 781 comentarios y 290 compartidos.

De acuerdo con el escrito presentado ante la Fiscalía, el director del DATT considera que dicha afirmación afecta su honra, integridad moral y reputación personal y profesional, al atribuirle una conducta arbitraria en el ejercicio de sus funciones.

Ricaurte sostiene que las actuaciones de control del DATT no obedecen a una decisión personal contra los motociclistas, sino al cumplimiento de las competencias de la entidad y a la necesidad de responder a la realidad de la seguridad vial de Cartagena.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay anunció que se vienen más denuncias contra individuos plenamente identificados que, “a través de pasquines, portales hechizos o grupos ilegales en redes sociales incitan y promueven terrorismo urbano, bloqueos ilegales y marchas que no son pacíficas, sino en contra el orden que la mayoría en la ciudad solicita”, en sus términos.

En sintonía, hoy desde primera hora la Alcaldía de Cartagena, a través del DATT y con el acompañamiento de la Secretaría del Interior y de la Policía Metropolitana, lideró un megaoperativo consistente en una caravana de controles viales a lo largo de la avenida Pedro de Heredia, especialmente en sus intersecciones centrales como Bomba del Amparo, Ejecutivos, Cuatro Vientos, María Auxiliadora, Bazurto y Chambacú.

Como resultado de esta jornada de control, se aplicaron 130 comparendos y 80 motos inmovilizadas.

“La gente en Cartagena exige orden. La mayoría de la ciudadanía quiere que las motos y los carros respeten las leyes y la seguridad vial. No queremos más siniestros y muertos; por lo que es inconcebible cederle terreno a quienes promueven bloqueos y desmanes, perdiendo tiempo y energía que pueden destinar a regularizar, legalizar su documentación, cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás. Por eso seguiremos en esta senda de control total y riguroso”, expresó el alcalde Turbay.

Las cifras detrás de los operativos

El consolidado de siniestralidad vial del DATT evidencia la magnitud de la problemática asociada a las motocicletas. En lo corrido de 2026 se han registrado 1.134 siniestros de tránsito, de los cuales 985 tuvieron participación de motocicletas, equivalentes al 87 % del total.

La situación es aún más crítica cuando se revisan las víctimas fatales: de las 95 personas fallecidas, 86 estuvieron asociadas a motocicletas, lo que representa el 91 % de las muertes registradas durante el período. De ese total, 54 eran conductores de motocicleta.

Entre las principales hipótesis asociadas a los siniestros aparecen la impericia en el manejo, con 626 casos; la desobediencia de señales, con 248; no mantener una distancia de seguridad, con 132; y el exceso de velocidad, con 126.

También se registraron 180 siniestros asociados a presunta embriaguez, equivalentes al 15,9 % del total, de los cuales 26 dejaron al menos una persona fallecida.

“Las cifras nos obligan a reforzar el llamado a la conciencia y a la responsabilidad en las vías. No podemos normalizar que las motocicletas estén involucradas en tantos siniestros viales y que representen el 91 % de las víctimas fatales. Cada operativo que realizamos tiene como propósito prevenir una tragedia y salvar vidas”, señaló Ricaurte.

Más de 20 mil comparendos en 2026

En lo corrido del año, las autoridades de tránsito han impuesto 20.148 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a las normas de tránsito.

Entre ellos, 4.952 corresponden a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente, una de las conductas que concentra las acciones de control del organismo.

Para el DATT, estos resultados evidencian que las medidas de control no responden a una persecución individual o sectorial, sino a la obligación institucional de hacer cumplir las normas y reducir los factores que ponen en riesgo la vida de los actores viales.

“Respetamos el derecho de los ciudadanos a expresar sus inconformidades y a manifestarse pacíficamente. Una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta atribuir personalmente a un funcionario una conducta de persecución o atropello. Las decisiones del DATT tienen un fundamento técnico y están orientadas a proteger vidas”, afirmó el director.

El funcionario reiteró que el DATT continuará desarrollando acciones de prevención, pedagogía, vigilancia y control, especialmente frente a los comportamientos que generan mayor riesgo en las vías.

La querella presentada ante la Fiscalía corresponde a una actuación promovida por el director del DATT para que sean las autoridades competentes las que determinen lo que corresponda frente a las afirmaciones difundidas en redes sociales y la promoción de desmanes, bloqueos y vandalismo urbano.