Aeropuerto de Cartagena movilizó más de 686.000 pasajeros en julio

En total, 686.403 pasajeros se movilizaron por el aeropuerto durante julio, consolidando a la capital de Bolívar como el destino preferido del Caribe colombiano

Julio de 2026 pasará a los registros como un mes de alto impacto para la conectividad y el turismo de Cartagena. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez reportó la movilización de 686.403 pasajeros en solo 31 días, una cifra que reafirma el liderazgo de la ciudad en el Caribe y que evidencia una dinámica económica excepcional jalonada por la temporada de vacaciones.

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El gran protagonista fue el mercado internacional. Durante julio, el tráfico de pasajeros extranjeros y de vuelos transfronterizos alcanzó los 138.960 usuarios. Esto representa un notable salto del 18,6% respecto a junio, lo que demuestra que Cartagena está atrayendo cada vez más la atención de turistas de clase mundial. Por su parte, el turismo doméstico no se quedó atrás: 547.443 pasajeros nacionales transitaron por la terminal, un incremento de casi el 10% frente al mes anterior, ratificando a la capital de Bolívar como el principal epicentro de descanso de los colombianos

“Rozar la barrera de los 700 mil pasajeros en un solo mes es un indicador contundente: el mundo quiere venir a Cartagena y nosotrosestamos listos para recibirlos. El salto de casi el 19% en el mercado internacional es una excelente noticia para la economía local, la ocupación hotelera y el comercio. Desde el aeropuerto, nuestro compromiso es seguir siendo ese motor de desarrollo que garantice una entrada fluida y segura para los milesde visitantes que dinamizan nuestra región”, destacó Patricia Mejía, gerente de la concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Radiografía del mes

El balance operativo de julio refleja el exigente ritmo logístico que mantuvo la terminal aérea para garantizar la conectividad de la región:

● Llegadas masivas: Del total de la operación, la ciudad recibió a 340.058 pasajeros que arribaron a Cartagena (un incremento del 10,9% frente a junio).

Dinamismo internacional: 138.960 viajeros internacionales se dividieron en 68.258 que llegaron a la ciudad y 70.702 que salieron hacia destinos en el exterior.

138.960 viajeros internacionales se dividieron en 68.258 que llegaron a la ciudad y 70.702 que salieron hacia destinos en el exterior. Despliegue operativo: Para hacer posible este flujo de viajeros, el aeropuerto atendió eficientemente 4.482 operaciones aéreas (3.570 vuelos nacionales y 912 internacionales).

Infraestructura a la altura del desafío

El sostenido incremento del flujo de pasajeros reafirma que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez es un activo crítico para la competitividad del país. Por ello, OINAC avanza con una visión a largo plazo centrada en su plan de modernización (APP). El objetivo es claro: transformar el crecimiento actual en desarrollo sostenible, asegurando que Cartagena cuente con una terminal aérea vanguardista, con mayor capacidad y estándares internacionales, lista para apalancar los grandes retos comerciales y turísticos que le deparan a la ciudad en los próximos años.