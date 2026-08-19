A la cárcel presunto responsable de atentar contra un hombre en Cartagena

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de Yeiser David Vásquez Acevedo, por su presunta participación en un ataque armado en contra de un hombre en Cartagena (Bolívar).

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De acuerdo con la investigación, el pasado 7 de agosto, el procesado presuntamente conducía una motocicleta desdedonde fue atacado con arma de fuego un hombre que se encontraba prestando servicios de peluquería a una persona en la terraza de su vivienda.

La víctima,de 25 años, fue auxiliadapor sus familiares y trasladada a un centro asistencial, donde se recupera de las lesiones sufridas.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bolívar le imputólos delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico,porte o tenencia de armas de fuego,accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos hechos tambiénfue judicializado un adolescente de 15 años que, presuntamente, participó en el ataque.En su caso, le fue impuesta una medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

La Policía Nacional, que fue advertida del ataque, materializó poco después la captura de Vásquez Acevedo y la aprehensión del menor de edad.