Una cartagenera es la nueva superintendente de sociedades: Julia Eva Pretelt llega al cargo

La cartagenera Julia Eva Pretelt Vargas fue escogida para dirigir la Superintendencia de Sociedades durante el próximo cuatrienio, en una designación realizada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La funcionaria tiene formación como abogada y cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Posteriormente amplió su preparación académica en España, donde obtuvo una maestría relacionada con el ámbito empresarial en la Universidad de Barcelona.

Su carrera también registra experiencia en escenarios de resolución de disputas. Ha actuado como árbitra y conciliadora, y ocupó el cargo de conjuez en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena.

Antes de llegar a la entidad encargada de supervisar buena parte de la actividad empresarial del país, Pretelt Vargas también estuvo vinculada al bufete del hoy presidente de Colombia, lo que ha generado opiniones en contra a través de redes sociales.