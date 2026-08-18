Sector del entretenimiento reporta caída del 10 al 15% en ventas y pide reactivación para Neiva

las ventas han disminuido entre un 10 y un 15% frente a periodos anteriores. Foto Relacionada..

Neiva

Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, el sector del entretenimiento en Neiva reportó una disminución en la demanda y las ventas. Los comerciantes aseguran que la situación se ha complicado por la baja afluencia de clientes durante los fines de semana. Los comerciantes tienen las esperanzas en el mes de septiembre de amor y amistad.

Los empresarios también expresaron preocupación por las dificultades relacionadas con el uso del suelo para la venta de bebidas alcohólicas. Actualmente se adelanta la discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y el gremio busca presentar propuestas para el sector nocturno.

Según Fabio Guzman, de Asobares, expreso que “los comerciantes hicimos un llamado a la Administración Municipal para proteger una actividad que genera importantes oportunidades laborales. la economía nocturna beneficia especialmente a jóvenes y mujeres, además de otros sectores que dependen de su funcionamiento”.

El gremio estima que actualmente las ventas han disminuido entre un 10 y un 15% frente a periodos anteriores. Los empresarios esperan que septiembre marque el inicio de una recuperación y permita mejorar gradualmente el comportamiento comercial. La expectativa está puesta en los últimos meses del año.