Sofitel Legend Santa Clara es reconocido como Top Member 2026 de The Code

El hotel cartagenero, miembro de The Code desde 2008, fue distinguido por ECPAT International por integrar la protección de niñas, niños y adolescentes en sus políticas, procedimientos y operación hotelera

La protección de la infancia empieza mucho antes de que ocurra una situación de riesgo: requiere protocolos, capacitación, prevención y una cultura organizacional capaz de identificar señales de alerta. Bajo esta premisa, Sofitel Legend Santa Clara, en Cartagena, fue reconocido como Top Member 2026 de The Code, iniciativa gestionada por ECPAT International para promover la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los viajes y el turismo.

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El reconocimiento destaca el trabajo del hotel en la implementación práctica de los seis criterios de The Code y su responsabilidad con integrar la protección infantil como parte de una estrategia de turismo responsable y sostenible. En la carta oficial enviada al hotel, Guillaume Landry, director ejecutivo de ECPAT International, señaló que el reconocimiento refleja este compromiso de Sofitel Legend Santa Clara con la aplicación consistente de estos principios en su operación diaria.

The Code es una iniciativa internacional que proporciona herramientas y acompañamiento al sector turístico para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Su modelo se basa en seis criterios: establecer políticas y procedimientos de prevención, capacitar a los colaboradores, incorporar cláusulas de tolerancia cero en la cadena de valor, informar a los viajeros, trabajar con aliados del sector y reportar anualmente los avances.

De la capacitación a los protocolos: la prevención como parte de la operación

Para Sofitel Legend Santa Clara, el reconocimiento es el resultado de un proceso que lleva varios años. De acuerdo con Joaquín Sabagh, director de Seguridad y Líder de Sostenibilidad del hotel, el equipo ha trabajado de forma sostenida en la incorporación de medidas de prevención dentro de sus procesos cotidianos.

“Para nosotros la protección infantil no puede quedarse en una declaración. Desde hace años trabajamos en capacitación, procedimientos operativos, sensibilización y controles que permitan prevenir situaciones de riesgo. Fuimos de los primeros hoteles de Accor que decidieron certificarse individualmente y hemos mantenido este compromiso como parte de nuestra manera de operar.” — Joaquín Sabagh, director de Seguridad y Líder de Sostenibilidad de Sofitel Legend Santa Clara.

Uno de los componentes del programa es la capacitación de los colaboradores para reconocer posibles situaciones de riesgo y saber cómo actuar. A esto se suman procedimientos para el ingreso de menores al hotel, mecanismos de validación del parentesco cuando corresponde y protocolos frente a situaciones consideradas sospechosas.

El hotel también cuenta con una política de registro previo de las personas que ingresan como visitantes, incorporada dentro de sus condiciones de alojamiento y comunicada desde el proceso de reserva. Para el equipo de seguridad y alojamiento, estas medidas hacen parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la seguridad dentro de las instalaciones.

Una responsabilidad que involucra a toda la industria turística

El reconocimiento de The Code también pone sobre la mesa un desafío que trasciende a los hoteles: la protección de la infancia es una responsabilidad compartida por empresas, viajeros, autoridades, comunidades y demás actores de la cadena turística.

ECPAT International, organización que gestiona The Code, trabaja con organizaciones de la sociedad civil en más de 110 países para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. En la carta dirigida al hotel, su director ejecutivo destacó que las acciones de Sofitel Legend Santa Clara contribuyen a fortalecer las salvaguardas dentro del sector de viajes y turismo y pueden servir de ejemplo para otras empresas.

Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, destaca que el reconocimiento representa una oportunidad para seguir consolidando la sostenibilidad como una práctica transversal dentro del hotel:

“La sostenibilidad para nosotros significa también asumir la responsabilidad de proteger a las personas y a las comunidades que hacen parte de nuestro entorno. Este reconocimiento nos confirma que la protección infantil debe estar integrada a la operación y, al mismo tiempo, nos invita a seguir fortaleciendo una cultura de prevención entre nuestros colaboradores, huéspedes y aliados.” — Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara.