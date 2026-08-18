Comunidades de Suaza alertan por seria deforestación y piden intervención de autoridades locales

Neiva

Habitantes de la zona rural de Suaza expresaron su preocupación por la creciente deforestación. Según la comunidad, la tala de árboles se extiende hasta los límites con el departamento de Caquetá. Los pobladores aseguran que han solicitado presencia de la autoridad ambiental.

La comunidad señala que sectores como Alto Tablón y zonas cercanas al kilómetro 36 estarían afectados. Advierten que el avance de la deforestación también está provocando daños en los terrenos. Durante las recientes lluvias, se registraron numerosos derrumbes en diferentes puntos de esta zona.

Liberio Tamayo, líder ambiental, comentó que “además de la tala, la comunidad denuncia el avance de actividades agrícolas y ganaderas en el sector. Entre ellas se encuentran cultivos de mora y la ampliación de áreas destinadas a la ganadería. Los pobladores advierten que estas prácticas estarían afectando los nacimientos y fuentes de agua”.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a generar conciencia sobre la protección de las montañas. Pidieron a la comunidad evitar acciones que deterioren los recursos naturales y las fuentes hídricas. También solicitaron que las autoridades realicen visitas de campo y establezcan responsabilidades.