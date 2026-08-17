El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la actividad del balompié mundial en el fin de semana.
El fútbol listo para seguir ayudando. El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada del defensor central colombiano Jhon Lucumí a la Juventus. Steven dijo: “Lucumí llegó a la Juventus, pero tiene que aprender a hablar italiano. Se ve muy mal que en la presentación hable en español. Su entorno debe decirle que es muy necesario aprender el idioma”. Sobre el tema César agregó: “Lleva 4 años en la Italia y si se ve mal. Se convierte en el tercer jugador colombiano en un equipo de elite con Luis Díaz y Juan David Cabal”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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