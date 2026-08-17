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17 ago 2026 Actualizado 20:31

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El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actividad del balompié mundial en el fin de semana.

CARDIFF, WALES - AUGUST 16: Martin Odegaard of Arsenal lifts the trophy as the team celebrate the 2026 FA Community Shield match between Arsenal and Manchester City at Principality Stadium on August 16, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

CARDIFF, WALES - AUGUST 16: Martin Odegaard of Arsenal lifts the trophy as the team celebrate the 2026 FA Community Shield match between Arsenal and Manchester City at Principality Stadium on August 16, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA

CARDIFF, WALES - AUGUST 16: Martin Odegaard of Arsenal lifts the trophy as the team celebrate the 2026 FA Community Shield match between Arsenal and Manchester City at Principality Stadium on August 16, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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El fútbol listo para seguir ayudando. El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026

El fútbol listo para seguir ayudando. El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada del defensor central colombiano Jhon Lucumí a la Juventus. Steven dijo: “Lucumí llegó a la Juventus, pero tiene que aprender a hablar italiano. Se ve muy mal que en la presentación hable en español. Su entorno debe decirle que es muy necesario aprender el idioma”. Sobre el tema César agregó: “Lleva 4 años en la Italia y si se ve mal. Se convierte en el tercer jugador colombiano en un equipo de elite con Luis Díaz y Juan David Cabal”.

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