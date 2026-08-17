El fútbol listo para seguir ayudando. El Pulso del Fútbol, 17 de agosto de 2026 00:00:00 51:47 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada del defensor central colombiano Jhon Lucumí a la Juventus. Steven dijo: “Lucumí llegó a la Juventus, pero tiene que aprender a hablar italiano. Se ve muy mal que en la presentación hable en español. Su entorno debe decirle que es muy necesario aprender el idioma”. Sobre el tema César agregó: “Lleva 4 años en la Italia y si se ve mal. Se convierte en el tercer jugador colombiano en un equipo de elite con Luis Díaz y Juan David Cabal”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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