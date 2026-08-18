Barranquilla, sede de la primera Cumbre Internacional de Turismo y Ciudad

Barranquilla vive un momento único. La ciudad ha acumulado en los últimos años nueva infraestructura hotelera, mayor conectividad aérea, renovación urbana y una oferta cultural que empieza a proyectarse más allá del Carnaval.

Hoy, quienes impulsan y viven del turismo en ‘la arenosa’ se preguntan por caminos para convertir ese crecimiento en una estrategia sostenible, capaz de generar empleo e inversión durante todo el año. Para abordar esa pregunta, el próximo 26 de agosto se realizará en el Pabellón de Cristal del Malecón la Cumbre Internacional Barranquilla Global: Turismo y Ciudad, una iniciativa de Prisa Media, El País América y Caracol Radio.

Más que una escala en el Caribe

Durante años, la capital del Atlántico ha funcionado como punto de paso dentro del circuito turístico regional. La cumbre parte de la idea de que ello puede cambiar: la ciudad tiene activos culturales, territoriales y de identidad que todavía no se han convertido plenamente en experiencia turística.

La gastronomía, el patrimonio arquitectónico, las industrias creativas y las historias de sus barrios tradicionales son parte de una propuesta que puede atraer visitantes durante los doce meses del año.

Eso, sin contar con un ecosistema en ascenso para el turismo de negocios y eventos, que complementa al vacacional. Aprovechar esa sinergia es uno de los desafíos centrales que la cumbre buscará responder.

Pensar la ciudad entera

El encuentro arranca a las 7:30 a.m. y se extiende hasta el mediodía, con una agenda organizada en conferencias y paneles que cubren las distintas dimensiones que hacen competitivo a un destino: una mirada al futuro del turismo global y la oportunidad que representa para Colombia; un análisis sobre los factores que definen a una ciudad como destino —infraestructura, conectividad, seguridad, identidad y gobernanza— y los errores que no se pueden cometer.

Además, habrá espacio para observar casos de éxito en Colombia y otros países de Latinoamérica; y para escuchar perspectivas sobre el turismo como generador de valor económico y desarrollo regional.

La conversación también se enfocará en el rol de guías, emprendedores culturales, cocineras, artesanos y artistas, que hoy son protagonistas de la experiencia turística, con oportunidades económicas reales; y en el valor de a la gobernanza y la visión de largo plazo para construir una política de turismo que trascienda administraciones y ciclos de inversión.

En medio de todo esto está la construcción de una hoja de ruta que ubique a Barranquilla como capital turística del Caribe colombiano, con compromisos y pasos concretos.

Cómo participar

Se trata de un espacio abierto para empresarios, funcionarios, académicos y ciudadanos interesados en el futuro de la ciudad. Las inscripciones están disponibles en este formulario: