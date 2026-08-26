Barranquilla pone al turismo en el centro del desarrollo y la reconstrucción de Colombia

Barranquilla se proyecta como líder regional en turismo. | Foto: Caracol Radio

Barranquilla quiere convertir su transformación de las últimas dos décadas en una plataforma para proyectarse al mundo. Con esa visión comenzó la Cumbre Internacional de Turismo y Ciudad, un encuentro que reúne a representantes del Gobierno, autoridades locales, gremios y expertos internacionales para discutir el futuro de una industria que gana cada vez más peso en la economía colombiana.

La conversación estuvo atravesada también por el momento que enfrenta el país tras el reciente terremoto: cómo aprovechar el turismo para contribuir a la reconstrucción, proteger el empleo en los territorios afectados y evitar que la emergencia golpee la confianza que Colombia ha ganado como destino internacional.

Durante la instalación, Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, destacó que la tragedia ha dejado ver una Colombia distinta a la de la polarización: un país solidario y capaz de unirse frente a la adversidad.

“Estos son momentos de ruptura, de crisis, que nos permiten realmente demostrar de qué estamos hechos”.

Para Santos, Barranquilla representa precisamente una muestra de lo que puede lograrse cuando sector público, empresarios, comunidades, sociedad y academia se articulan alrededor de objetivos comunes.

El siguiente paso para la ciudad, aseguró, es aprovechar esa transformación para proyectarse internacionalmente.

“El turismo nos pone a prueba como sociedad, en el fondo para saber de qué somos capaces, qué tan en grande pensamos y qué tan en largo plazo estamos pensando”.

Barranquilla quiere medir el turismo en desarrollo

Empresarios, académicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil se reúnen en Barranquilla para establecer una hoja de ruta que posicione a la ciudad como líder regional en turismo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Empresarios, académicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil se reúnen en Barranquilla para establecer una hoja de ruta que posicione a la ciudad como líder regional en turismo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El viceministro de Turismo, Julián Franco, aseguró que el sector debe dejar de entenderse únicamente por el número de viajeros y comenzar a medirse por su capacidad para generar empleo, inversión, empresas y encadenamientos productivos.

“El turismo no es una promesa de crecimiento para Colombia. Es una certeza y Barranquilla ya decidió liderarla”.

Según las cifras presentadas durante la Cumbre, en 2025 el turismo generó un valor agregado estimado de 39,3 billones de pesos, mantuvo formalmente ocupadas a más de 995.000 personas y Colombia recibió cerca de 5,99 millones de visitantes no residentes.

Desde la administración distrital, Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, señaló que la ciudad lleva más de 20 años construyendo las condiciones que hoy le permiten plantearse como destino.

El último Carnaval congregó a más de 820.000 personas y alcanzó una ocupación hotelera cercana al 90 %, mientras que durante Semana Santa Barranquilla recibió alrededor de 340.000 visitantes. Sin embargo, Cáceres aseguró que el objetivo va más allá de esas cifras.

“Nosotros no queremos medir el turismo en visitantes. Tenemos que medir nuestro turismo en desarrollo para la ciudad”.

La apuesta es que los viajeros encuentren razones no solo para visitar Barranquilla, sino también para regresar, invertir y generar nuevas oportunidades económicas.

El momento de los destinos emergentes

Natalia Bayona, directora Ejecutiva de ONU Turismo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Natalia Bayona, directora Ejecutiva de ONU Turismo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La dimensión internacional de esa oportunidad fue planteada por Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, quien aseguró que el mundo atraviesa un verdadero auge de los viajes.

Cerca de 1.500 millones de personas realizan viajes internacionales y el turismo genera alrededor de 1,9 billones de dólares en ingresos. Sudamérica, además, lidera actualmente el crecimiento turístico de las Américas.

“Este es el momento de los destinos emergentes”, afirmó Bayona.

Colombia tiene una oportunidad particular porque también está cambiando aquello que buscan los viajeros. La autenticidad, la cultura, la gastronomía y las experiencias asociadas a las comunidades adquieren cada vez mayor importancia. “Lo auténtico ya es el nuevo lujo”.

Para Bayona, Colombia cuenta con activos de enorme reconocimiento internacional, como su música, el café, su diversidad cultural y sus historias, que pueden transformarse en experiencias capaces de diferenciar al país frente a otros destinos.

Reconstruir también significa recuperar la confianza.

Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Ampliar Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Pero el terremoto introduce un desafío inmediato.

Bayona advirtió que el turismo es especialmente vulnerable a las crisis porque depende de dos elementos fundamentales: seguridad y confianza. Una percepción equivocada sobre la magnitud de una emergencia puede generar cancelaciones y terminar sacando destinos de los paquetes de grandes operadores internacionales.

Por eso pidió comenzar desde ahora el proceso de recuperación turística de los territorios afectados.

“La reconstrucción de Colombia ya. Y no solamente ya para la salud y la educación; es ya para el turismo y el relanzamiento de los destinos”.

Entre las alternativas planteadas están incentivos temporales para las empresas afectadas, protección al empleo, acceso a financiación y fondos de promoción, además de una estrategia coordinada con aerolíneas, embajadas, agencias y operadores internacionales para explicar cuáles destinos fueron afectados y cuáles continúan funcionando normalmente.

Experiencias como las de Japón, Puerto Rico y Nepal demuestran, señaló Bayona, que una respuesta coordinada puede acelerar considerablemente la recuperación.

El desafío de fondo es convertir el turismo en una política de Estado con visión de largo plazo, capaz de trascender los períodos de gobierno.

La Cumbre dejó así una idea central desde Barranquilla: Colombia tiene una oportunidad en una industria global que sigue creciendo, pero aprovecharla requiere articulación, identidad, inversión y confianza.

“La verdadera fortaleza de un destino no es solo crecer. Es que el destino sepa responder, sepa reconstruir y, sobre todo, sepa mantener esa confianza”, concluyó Bayona.