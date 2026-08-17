Murió Nabil Báladi, empresario fundador del Canal Cartagena

Tan solo horas después de conocerse el fallecimiento del comunicador Harrison Hernández, el periodismo de la capital bolivarense vuelve a sufrir una baja sensible con la muerte del empresario y fundador del Canal Cartagena, Nabil Báladi Gedeón.

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Báladi en los últimos meses había estado un poco al margen de la actividad pública, debido a una delicada enfermedad que venía generándole serios quebrantos de salud. Tras permanecer bajo atención médica en un centro asistencial de la zona norte, el veterano hombre de medios falleció.

Este cartagenero de formación ingeniero industrial, fue miembro de varias juntas directivas a nivel empresarial, y en el 2019, incluso, aspiró al primer cargo de la ciudad por el partido Polo Democrático Alternativo.

A sus familiares, allegados y cuantos lamentan su partida, un abrazo solidario de parte de Caracol Radio. ¡Paz en su tumba!