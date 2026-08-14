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14 ago 2026 Actualizado 19:43

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El Pulso del Fútbol, 14 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol sigue con su campaña de apoyo con los damnificados del terremoto en el occidente de Colombia.

Luis Javier Suárez / Getty Images

Luis Javier Suárez / Getty Images / Gualter Fatia

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Empezó la fase de reconstrucción. El Pulso del Fútbol, 14 de agosto de 2026

Empezó la fase de reconstrucción. El Pulso del Fútbol, 14 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las ciudades afectadas por el terremoto y los escenarios en los que podrían jugar los equipos de esas capitales. César dijo: “Hay expectativa sobre donde van a Jugar los equipos de Cali, Pereira y Once Caldas. Estuve preguntando y aparentemente no hay daños estructurales en ninguno, pero las autoridades harán una evaluación más afondo”. Sobre el tema Steven agregó: “Se habla de que América juegue en Bogotá, pero hasta ahora no se ha hecho ninguna solicitud para eso, porque están esperando la evaluación del Pascual Guerrero”.

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