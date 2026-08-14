Empezó la fase de reconstrucción. El Pulso del Fútbol, 14 de agosto de 2026 00:00:00 42:30 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las ciudades afectadas por el terremoto y los escenarios en los que podrían jugar los equipos de esas capitales. César dijo: “Hay expectativa sobre donde van a Jugar los equipos de Cali, Pereira y Once Caldas. Estuve preguntando y aparentemente no hay daños estructurales en ninguno, pero las autoridades harán una evaluación más afondo”. Sobre el tema Steven agregó: “Se habla de que América juegue en Bogotá, pero hasta ahora no se ha hecho ninguna solicitud para eso, porque están esperando la evaluación del Pascual Guerrero”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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