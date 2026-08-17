30 Toneladas de ayudas humanitarias fueron de Cartagena a Quibdó en viaje donado por DHL

La iniciativa Cartagena Unida por Colombia, que ha tocado el corazón de miles de cartageneros y el sector privado en torno al sismo de 7.4 que afectó al país hace una semana, no se ha detenido durante el puente festivo y las ayudas humanitarias ya llegan a quienes más lo necesitan.

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El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito informan que, gracias al apoyo de la empresa DHL, que donó a través de uno de sus camiones el transporte necesario para ayudar a miles de familias afectadas en Quibdó, ya están siendo distribuidas en la capital chocoana 30 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de Cartagena.

Las ayudas fueron enviadas en el séptimo camión que partió desde Cartagena, gracias a la solidaridad que ha hecho posible la iniciativa promovida desde toda la articulación distrital.

“Muy agradecidos con todos los cartageneros, con el sector privado, con todos aquellos que, a través de cada aporte, hoy hacen posible que estas ayudas ya se encuentren en el departamento de Chocó, donde, como bien sabemos, tantas familias lo necesitan en medio de este difícil momento que nos ha demandado unirnos como colombianos”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital añadió: “Ya son más de 200 toneladas las que han sido donadas desde Cartagena y, de manera gradual, sabemos que estarán llegando para mitigar a todas las familias que las esperan. Una vez más: muchas gracias por toda la solidaridad que lo ha hecho posible”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.