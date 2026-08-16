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16 ago 2026 Actualizado 13:54

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Fútbol

🔴 EN VIVO: Arsenal vs Manchester City por la final de la Community Shield: Siga el minuto a minuto

Hoy se define el primero trofeo oficial de Inglaterra, que enfrenta a los campeones de premier y FA Cup.

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Arsenal, el más reciente campeón de premier y actual subcampeón de Champions League, enfrentará al Manchester City en búsqueda de la Community Shield. El equipo ciudadano llega a la final tras derrotar al Chelsea en la FA Cup el pasado 16 de mayo con gol del Semenyo.

Esta vez el partido se jugará en el Principality Stadium, en Gales, debido a que Wembley estará ocupado. Esta será la cuarta vez que ambos equipos disputen esta copa. En todas ocasiones anteriores los gunners se quedaron con la copa, en 1934, en 2014 y la más reciente en 2023.

En las dos ediciones anteriores, el Manchester City ha dicho presente. En el año 2024 vencieron en penales a su clásico rival y se quedaron con la copa, sin embargo, el año pasado, también por penales, perdieron ante el Crystal Palace de los colombianos.

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