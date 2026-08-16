Emiliana Arango cayó contra Iga Swiatek y quedó eliminada del Masters 1000 de Cincinnati

La tenista colombiana Emiliana Arango se despidió del Masters 1000 de Cincinnati, tras caer en segunda ronda con la tenista polaca Iga Swiatek, número cinco en el ranking de la WTA.

Arango había avanzado a segunda ronda luego de eliminar a Venus Williams, exnúmero uno del mundo, en la primera ronda del torneo, dando la gran sorpresa de la jornada.

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Emiliana Arango cae con Iga Swiatek

El partido fue ampliamente dominado por la polaca, actual campeona del torneo, que terminó ganando el juego en dos sets con parciales de 6-3 y 6-0, en el juego por la ronda de 64 en el WTA de Cincinnati.

Si bien Arango comenzó con pie derecho el encuentro, adelantándose en el tercer game 2-1, la colombiana no pudo mantener el buen nivel y terminó cediendo para terminar el primer set 6-3 en 45 minutos de partido.

Swiatek, que fue campeona días atrás en el WTA de Toronto, en Canadá, demostró su gran nivel, que la tiene quinta en el ranking mundial, y derrotó 6-0 a la colombiana, que no pudo mostrar su buen nivel, en solo 28 minutos de juego.

Emiliana Arango ranking

La colombiana actualmente ocupa el puesto 95 del ranking de la WTA. En este año, Arango alcanzó la mejor posición de su carrera, ocupando la casilla 46, de acuerdo con información de la WTA.

Esta clasificación cambia semanalmente, de acuerdo con el modelo utilizado por la organización, con base en el rendimiento de las jugadoras en los distintos torneos del circuito, por lo que se espera que en la próxima semana este puesto cambie y la colombiana sume algunos puntos tras su victoria en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

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